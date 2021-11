Rolnik kupił opryskiwacz, ale pryskać nim nie może

Historia, która stała się udziałem rolnika z Mazowsza może być przestrogą dla wszystkich. Uświadamia bowiem, że „zasadą ograniczonego zaufania” kierować należy się także przy zakupie maszyn rolniczych.

Marek Żółkowski z Sokołowa Podlaskiego zakupił u producenta nowy opryskiwacz ciągany. Maszyna była mu bardzo potrzebna w gospodarstwie, tymczasem od chwili nabycia - czyli od półtora roku - nie może jej używać. Sprawa znajdzie swój finał w sądzie.

-Potrzebowałem opryskiwacza do gospodarstwa na kolejny sezon, więc już zimą 2020r. zacząłem przeglądać oferty w internecie – opowiada Marek Żółkowski. -Ze względu na ograniczone środki rozważałem również zakup używanej maszyny, ale natknąłem się na ogłoszenie sprzedaży nowego opryskiwacza prosto od producenta i z gwarancją. Maszynę oferowała firma Agronomika – M. Szabuniewicz z siedzibą w Górze na Dolnym Śląsku.

Pechowa dostawa

-Odwiedziłem ten zakład i zdecydowałem się na zakup. Najpierw wpłaciłem zaliczkę, a kiedy firma poinformowała, że maszynę może dostarczyć, wpłaciłem resztę umówionej kwoty. Łącznie kosztowała mnie 30.800 zł – wyjaśnia nasz rozmówca.

-Maszynę przywieźli mi w maju ub.r., ale wtedy pojawił się problem. Okazało się, że jest niekompletna – mówi rolnik.-Hydraulika nie działała, brakowało siłowników i lance się nie rozkładały. Dostawcy z firmy stwierdzili, że najwyraźniej maszynę ogołocili im złodzieje w czasie postoju w trakcie podróży do mnie. Przedstawiciel firmy przepraszał i zapewniał, że to nie żaden problem. Przyślą mi serwisantów i opryskiwacz będzie sprawny.

Niedokończona naprawa

-Po wielu telefonach zamiast przysłać serwis, przysłali mi kurierem brakujące siłowniki. Już je chciałem sam zamontować, ale przysłali złe. Po kolejnych skargach i telefonach serwisanci przyjechali wreszcie w listopadzie ub.r., ale wtedy znowu się okazało, że siłowniki przywieźli za wielkie. Chcieli je na miejscu dorabiać, ale nawet żadnych narzędzi ze sobą nie przywieźli. Ja zresztą zaprotestowałem i zażądałem, by zamontowali mi właściwe dla tego modelu elementy. Obiecali ponowić wizytę albo dosłać części, ale jakoś się ich nie doczekałem.

-Dzwoniłem i dzwoniłem, ale efekt był taki, że przestali odbierać telefony ode mnie. Odezwali się dopiero, gdy poszedłem z ta sprawą do radcy prawnego i odstąpiłem od umowy – twierdzi mazowiecki gospodarz.-Nie chciałem już jednak słuchać kolejnych obietnic naprawy opryskiwacza i zażądałem zwrotu pieniędzy. We wrześniu już mieli zabierać maszynę, ale dotąd nie przyjechali i telefonów nie odbierają. Poszedłem do sądu, ale tam też sprawa się ślimaczy. W efekcie straciłem pieniądze i od półtora roku podwórze zagraca mi niekompletna maszyna.

Producent milczy

Na prośbę Marka Żółkowskiego próbowaliśmy skontaktować się ze sprzedawcą wadliwego opryskiwacza. Na wysłane mejlem zapytania, na adres podany przez producenta nabywcy, nie otrzymaliśmy jednak odpowiedzi. Próby telefonicznej rozmowy z właścicielką firmy również nie odniosły skutku. Dodzwoniliśmy się jednak na drugi z numerów, na który kontaktować usiłował się rolnik. Odebrał mężczyzna, który przedstawić się nie chciał. Stwierdził, że jest pracownikiem firmy i sprawę opryskiwacza sprzedanego Markowi Żółkowskiemu dobrze zna. Według niego, opryskiwacz był już oferowany do sprzedaży jako sprzęt niekompletny, o czym klient został szczegółowo poinformowany. Z tego faktu wynikać miała atrakcyjna cena maszyny. Próby wyegzekwowania naprawy czy zwrotu zakupionego opryskiwacza są więc, w opinii przedstawiciela firmy, bezzasadne.

Poprosiliśmy naszego anonimowego rozmówce o podanie adresu mejlowego lub innego kontaktu z właścicielem firmy Agronomika w Górze, aby poprosić o oficjalne wyjaśnienia w tej sprawie. Pracownik jednak nie odpowiedział.

-Kupowałem maszynę nową, na gwarancji i do pracy w polu, a nie do postawienia pod wiatą – ripostuje Marek Żółkowski.-Gdyby było tak, jak mówią, to z jakiej racji serwis by do mnie przyjeżdżał? – pyta rolnik. -Ręce opadają i tracę nadzieje na odzyskanie pieniędzy, ale niech chociaż na moich doświadczeniach uczą się inni.