Rosja i Ukraina jako główne rynki eksportowe maszyn rolniczych. Co dalej z wymianą handlową?

Wojna na Ukrainie zatrząsnęła rynkami na całym świecie. Polscy producenci maszyn rolniczych, którzy eksportowali sprzęt na Wschód, odpowiadają na pytanie „Farmera”, jak obecna niepewność ekonomiczna i raptowny rozwój sytuacji wpłynie na dalszą sprzedaż.

Dynamiczne zmiany, jakie zachodzą w związku kursami walut i niestabilnością wymiany handlowej, ważnego dotychczas partnera dla Polski, jakim była Ukraina, wpływa na podjęcie decyzji w polskich przedsiębiorstwach.

− Na ten moment możemy jedynie stwierdzić, że obecna sytuacja na pewno wpłynie na nasze relacje handlowe zarówno z Rosją, jak i Ukrainą. Niestety, póki co jest za wcześnie na ocenę potencjalnych skutków, każdy dzień, każda godzina przynosi nowe informacje, które mogą zmienić naszą i tak czysto hipotetyczną ocenę sytuacji. To co na pewno już się zdarzyło, to wypowiedzenie umów ubezpieczeniowych przez KUKE na obydwa kraje, jak i brak fizycznej możliwości transportu maszyn na Ukrainę. Liczymy, że w skrajnie negatywnym scenariuszu dla obydwu krajów, towar przeznaczony dla rolników z ogarniętych wojną rejonów, znajdzie swoich nabywców w innych częściach świata – mówi Karol Wdziękoński, dyrektor sprzedaży i marketingu w firmie Samasz.

­­Niestabilna sytuacja zaczyna mieć wpływ także na przedsiębiorstwa, które nie eksportowały bezpośrednio maszyn na wschodnie rynki.

− W naszym przypadku sytuacja oddziałuje na produkcję. Ponownie zaczyna brakować stali i komponentów, i to zaczynamy odczuwać – dowiedzieliśmy się w rozmowie z Józefem Seidelem, wiceprezesem w firmie Mandam.

Nie bez znaczenia dla produkcji jest też fakt rosnących cen gazu i ropy. Firmy obawiają się również negatywnego trendu związanego z kursami walut.

− Na Wschód sprzedajemy głównie naczepy. W przypadku Rosji wstrzymaliśmy eksport, jeśli chodzi o Ukrainę na tą chwilę nic się nie zmieniło. Nasze produkty agro trafiają głównie na Słowację i Węgry. Tutaj znaczący dla nas będzie kurs euro, który niestety cały czas rośnie – poinformował nas Jarosław Łuczak, dyrektor handlowy Agro w firmie Zasław.

Sytuacja gospodarczo-ekonomiczna, z jaką przyszło nam się zmierzyć w świetle wojny na Ukrainie, jest o tyle trudna, że jakiego eksperta byśmy nie zapytali o opinię, to na dziś, nikt nie jest w stanie odpowiedzieć, co przyniosą kolejne dni i jak wpłynie to na sytuację w polskich przedsiębiorstwach, które do tej pory kierowały swoją produkcje na rynki wschodnie.