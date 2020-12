Rosja otwiera nowe kierunki eksportowe i zwiększa dostawy

Rosyjskie maszyny rolnicze sprzedają się coraz lepiej za granicą i zdobywają kolejne rynki eksportowe. Jak podało tamtejsze Stowarzyszenie Rosspetsmash w bieżącym roku rozpoczęły się dostawy do Zjednoczonych Emiratów Arabskich, Iranu i Etiopii.

Na tychże nowych rynkach największym powodzeniem cieszyły się rosyjskie kombajny zbożowe, sieczkarnie polowe, kosiarki samobieżne oraz brony.

Coraz większy eksport

W pierwszych 9 miesiącach bieżącego roku 48 producentów rosyjskich maszyn wysłało za granicę sprzęt rolniczy o wartości 10,9 mld rubli (około 545 mln zł), co stanowi wzrost o 10 proc. w porównaniu z analogicznym okresem 2019.

Łącznie ze wspomnianymi trzema nowymi państwami tamtejszy eksport obejmuje już 36 krajów.

Wzrosty na wielu rynkach

Co ciekawe i w pewnym sensie znamienne rosyjskie maszyny rolnicze sprzedają się coraz lepiej już nie tylko na tradycyjnych dla tamtejszego przemysłu rynkach, czyli byłych republikach radzieckich.

Wielkość dostaw sprzętu w opisywanym okresie, w ujęciu pieniężnym wzrosła bowiem najbardziej, bo trzykrotnie do Czech i dwukrotnie do Francji.

Pozostałe kraje ze wzrostami to: Holandia – więcej o 98 proc., Kirgistan – plus 84, Bułgaria – plus 37, Niemcy – plus 33, Kazachstan – plus 23 oraz Uzbekistan – plus 9 proc.