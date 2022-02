Rosnące ceny i ograniczona dostępność olejów i środków smarnych

Kolejną grupą produktową, która w ostatnim czasie odczuwalnie podrożała są oleje i środki smarne. Z jakimi podwyżkami mamy obecnie do czynienia oraz jakie są powody wzrostu cen?

Wszystkie znaki na niebie i ziemi wskazują, że tegoroczne serwisy olejowe będą kosztowały rolników sporo więcej niż chociażby przed rokiem. Rosnącym problemem są także braki w dostępności olejów.

Rosną ceny serwisu olejowego

Przedstawiciele branży są zgodni i wspólnie podkreślają, że w ostatnim czasie oleje i środki smarne podrożały w sposób znaczący.

- Odczuwalne wzrosty cen olejów i środków smarnych według naszych informacji rozpoczęły się nieco ponad rok temu. Dla przykładu popularny olej silnikowy Turdus na przestrzeni roku podrożał o ok. 20 proc. – tłumaczy Rafał Jarocki, dyrektor e-commerce w firmie Mizar.

Podobnego zdania jest Łukasz Kamiński, specjalista ds. środków smarnych w firmie Kramp.

- Odbieram dziennie dziesiątki telefonów od klientów zarówno hurtowych, jak i detalicznych i z rozmów tych wynika, że wzrosty cen sięgają około 20 proc. w skali roku – zaznacza.

Skąd takie wzrosty?

Eksperci zauważają, że na wzrost cen olejów i środków smarnych wpływ mają 3 główne czynniki: wzrost cen rynkowych ropy naftowej, która jest bazą w procesie produkcji olejów i środków smarnych; zakłócenia w łańcuchach dostaw, które zostały wywołane przez pandemię koronawirusa i w dalszym ciągu się utrzymują oraz brak dostępności licznych dodatków uszlachetniających, będących ważnymi składnikami przy produkcji zarówno olei, jak i smarów.

- Wielu producentów olejów ma spore problemy z utrzymaniem ciągłości produkcji, właśnie ze względu na braki w dostępności tychże dodatków. Fakt ten powoduje, że firmy zaczynają wprowadzać nowe produkty, w których stosują inne, aktualnie dostępne uszlachetniacze – wyjaśnia Łukasz Kamiński.

Taka praktyka naturalnie jest w pełni zrozumiała, jednak jak się okazuje niekiedy ciężko jest wytłumaczyć klientom, że preferowany przez nich olej jest niedostępny.

- Rolą sprzedawcy w sytuacji ograniczonej dostępności olei jest zaproponowanie zamiennika, który co do zasady spełnia te same normy, a więc będzie w pełni bezpieczny dla maszyny. Może jednak mieć w składzie inne dodatki uszlachetniające, a co za tym idzie inną nazwę handlową – podsumowuje Łukasz Kamiński, specjalista ds. środków smarnych w firmie Kramp.

Warto nadmienić, iż zdaniem naszych ekspertów problem z dostępnością oleju dotyczy zdecydowanej większości branży, a nie zaledwie pojedynczych producentów.

A czy Wy odczuliście na własnej skórze wzrosty cen oraz problemy z dostępnością wszelkiego rodzaju olejów i środków smarnych? Koniecznie dajcie znać w komentarzach!