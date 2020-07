Rośnie sprzedaż ciągników

Czerwiec był kolejnym dobrym miesiącem jeżeli chodzi o rejestracje nowych ciągników. W minionym miesiącu zarejestrowano 1005 szt. maszyn. Ponad tysiąc rejestracji w ciągu jednego miesiąca po raz ostatni odnotowano w grudniu 2018 roku.

Od początku 2019 roku wyraźnie widać trend wzrostowy w sprzedaży nowych ciągników. W czerwcu ubiegłego roku zarejestrowano ich 845 szt., a to o 160 szt. mniej niż w czerwcu 2020. Pierwsze półrocze br. jest też wyraźnie lepsze niż dane z tego samego okresu w roku 2018 i 2019. 4763 szt. w okresie styczeń-czerwiec 2020 to o 820 szt. więcej niż rok wcześniej, czyli o 20,8%.

W pierwszym półroczu bieżącego roku liderem sprzedaży pozostaje New Holland z 962 rejestracjami. To daje 20,2% udziałów. Jednocześnie trzeba zauważyć duży wzrost sprzedaży rok do roku. Wynik jest lepszy niż przed rokiem aż o 260 szt., kiedy to odnotowano 702 rejestracje (wzrost o 37%).

Na drugie miejsce wysunęła się marka Kubota z 563 rejestracjami. To daje 11,8% udziałów rynkowych. Kubota również notuje wzrost w stosunku do poprzedniego roku o 80 szt. (16,6%).

John Deere spada na trzecie miejsce. Notuje 543 rejestracje, co daje 11,4% udziałów rynkowych. John Deere w przeciwieństwie do dwóch pierwszych marek, w pierwszym półroczu rejestruje mniej ciągników niż w analogicznym okresie 2019 roku. Różnica to 48 szt. (spadek o 8,1%).

Na czwartym miejscu, jak przed miesiącem, znajduje się marka Deutz Fahr z 485 rejestracjami i udziałami na poziomie 10,2%. Deutz Fahr notuje wzrost w stosunku do pierwszego półrocza 2019 o 156 szt., czyli 47,4%.

Piątkę, jak przed miesiącem zamyka Zetor. Wyniki tej marki to odpowiednio 402 szt. i 8,4% udziałów rynkowych.

Po sześciu miesiącach roku Kubota jest liderem w najniższych kategoriach mocy – poniżej 30 KM oraz w przedziale 30-50 KM. W kolejnych czterech przedziałach mocy od 51 do 200 KM liderem jest New Holland. W najwyższej kategorii powyżej 200 KM , pierwsze miejsce zajmuje marka John Deere.

Średnia moc ciągników nowo rejestrowanych w pierwszym półroczu 2020 roku była najwyższa w województwie zachodniopomorskim i wyniosła 158,3 KM. Kolejne to lubuskie ze średnią 148,8 KM.

Warta odnotowania jest ilość zarejestrowanych od początku roku sprowadzony zza granicy Belarusów, która kształtuje się na poziomie 593 szt. Taka ilość daje białoruskiemu producentowi traktorów de facto drugie miejsce wśród najczęściej kupowanych ciągników.