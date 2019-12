Rośnie sprzedaż przyczep rolniczych Wielton

Segment produktów dla rolnictwa Wieltonu po pierwszych trzech kwartałach odnotował w tym roku ponad 30 proc. wzrost. Firma wykorzystuje dobrą koniunkturę na rynku, umacnia się na trzeciej pozycji sprzedaży w Polsce.

- Udziały Wielton Agro w przychodach całej Grupy rosną. W trzech pierwszych kwartałach tego roku było to 7 proc. W skali całej Grupy Wielton nie jest to może imponująca liczba, jednak biorąc pod uwagę dwucyfrowe wzrosty przychodów w tym segmencie, z optymizmem patrzymy w przyszłość. Wykorzystujemy tu nasze przewagi konkurencyjne w postaci pogłębionego know-how, możliwości technologicznych, jakie daje nam Centrum Badawczo-Rozwojowe (CBR), oraz innowacyjnych rozwiązań konstrukcyjnych i produkcyjnych – podkreśla Mariusz Golec, prezes Wielton S.A.

Nowe rozwiązania opracowywane są przez wyspecjalizowany Zespół Badań i Rozwoju Wieltonu. Inżynierowie wykorzystują przy tym możliwości CBR oraz technologie dostępne w wieluńskich zakładach. Podwozia przyczep Wielton Agro zabezpieczone są przed korozją w technologii KTL, która zapewnia wysoką trwałość. Podczas produkcji zarówno ramy, jak i zabudowy przyczepy, wykorzystywana jest zrobotyzowana linia spawalnicza zapewniająca wysoką precyzję, szczelność i estetykę produktu.

Tylko w pierwszych trzech kwartałach tego roku Wielton Agro sprzedał 1076 przyczep rolniczych, co oznacza 30 proc. wzrostu w stosunku do poprzedniego roku. Podobnie jak dla całej Grupy Wielton, również w tym wypadku rynek polski jest istotny, jednak większość przychodów pochodzi z zagranicy, przede wszystkim z rynku niemieckiego i czeskiego. Udział eksportu w przychodach Wielton Agro rok do roku utrzymuje się na podobnym poziomie 58 proc.

-Po dziesięciu latach na rynku przyczep rolniczych wciąż jesteśmy relatywnie młodym graczem. Udało nam się już jednak zdobyć zaufanie klientów. Wielton Agro rośnie znacznie szybciej niż rynek, na którym funkcjonujemy. Planujemy dalsze wzmacnianie naszej oferty oraz ekspansję na rynkach, na których Grupa Wielton ma już silną pozycję, m.in. we Francji. Sondujemy również znacznie bardziej egzotyczne rynki, np. japoński – mówi Dariusz Porzuczek, dyrektor Wielton Agro.

Na polskim rynku największą popularnością wśród nabywców cieszą się przyczepy z obrotnicą, w tym – przyczepa dwuosiowa PRS-2 o ładowności do 12 t przeznaczona do przewozu produktów rolnych, a w szczególności materiałów sypkich takich jak zboża czy kukurydza. Zupełnie inaczej sytuacja wygląda poza Polską, gdzie najlepiej sprzedają się naczepy do przewozu bel, stanowiąc ponad połowę eksportu.

Wielton wszedł na rynek przyczep rolniczych 10 lat temu. Dziś w ofercie Wielton Agro jest 25 typów przyczep rolniczych, w tym m.in. przyczepy skorupowe, dwuosiowe, tandemy oraz przyczepy do przewozu bel.