Rostselmash RSM Ok ID - w maszynie rolniczej już nie zaśniesz

Monotonna praca na polu bywa bardzo męcząca, zwłaszcza w okresie żniw. Szczególnie poważne mogą być konsekwencje zaśnięcia za kierownicą traktora lub kombajnu. Problemem tym zajął się rosyjski Rostselmash.

Nawet jeśli drzemka za kierownicą maszyny rolniczej trwa tylko kilka sekund, konsekwencje bywają poważne. Skutkować mogą uszkodzeniem maszyny lub poważnym wypadkiem. Inżynierowie firmy Rostselmash postanowili opracować system zabezpieczający przed takimi zdarzeniami i udało się im. Rostselmash RSM Ok ID został nagrodzony srebrnym medalem targów Agritechnika 2022 w Hanowerze.

Systemy ostrzegania przed sennością lub wspomagania uwagi są już od jakiegoś czasu stosowane w sektorze samochodów osobowych. Rostselmash podchwycił to podejście, przenosząc je do sektora rolniczego. RSM Ok ID to system, który stale monitoruje stan operatora i w przypadku wykrycia oznak senności lub innych zmian stanu natychmiast powiadamia kierowcę głośnym sygnałem dźwiękowym i zatrzymuje maszynę, aby uniknąć tragicznych konsekwencji. Dodatkowo system automatycznie generuje komunikat do centrali systemu zarządzania gospodarstwem Agrotronic.

System RSM ok ID stale nadzoruje zachowanie operatora. Czynności te są monitorowane za pomocą kamery w celu rozpoznawania typowych objawów senności: częstego mrugania, patrzenia w dół lub zamykania oczu na dłużej niż 3 sekundy, spadku częstości akcji serca oraz ziewania i tarcia oczu.

Ponieważ system RSM Ok ID jest połączony z Isobus maszyny, jest w stanie aktywnie zatrzymać pojazd w przypadku wykrycia pierwszych objawów snu u kierowcy.