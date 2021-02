Rostselmash znacznie zwiększył sprzedaż

Rosyjska firma Rostselmash rozwija się w bardzo szybkim tempie. W ubiegłym roku sprzedała 14,8 tys. sztuk swoich maszyn.

W 2020 roku firma Rostselmash sprzedała 14,8 tys. maszyn na rynku krajowym i rynkach zagranicznych. Stanowi to imponujący wzrost o 36,8 proc. w porównaniu z rokiem 2019.

Kombajny wciąż najważniejsze, ale i ciągniki coraz lepiej

Co istotne, wzrost dostaw miał miejsce we wszystkich segmentach, w których obecny jest rosyjski producent. Tradycyjnie jednak najważniejszymi produktami od początku są dla niego kombajny. I tak w roku ubiegłym Rostselmash wyprodukował i sprzedał znacznie więcej wysokowydajnych maszyn żniwnych Torum, Acros 595 Plus oraz RSM 161.

Rośnie jednak także sprzedaż ciągników Rostselmash, których produkcję Rosjanie sukcesywnie rozwijają – do sprzedaży w omawianym okresie zostały wprowadzone ciągniki wysokich mocy serii 3000. W roku 2020 w tym właśnie segmencie nastąpiła najwyższa dynamika sprzedaży, przez co ich udział w ofercie sukcesywnie wzrasta.

Ponadto Rosjanie aktywnie rozwijają produkcję sieczkarni polowych. W ubiegłym roku do seryjnej produkcji wprowadzono wysokowydajne kombajny serii F 2000, składające się z trzech modeli RSM F 2650 – 650 KM, RSM F 2550 – 550 KM oraz RSM F 2450 – 450 KM.

Maszyny te za pośrednictwem firmy Korbanek trafią do sprzedaży w tym roku również w naszym kraju.

