Rosyjscy producenci maszyn z rekordowym eksportem

Niedawno pisaliśmy o zwiększeniu produkcji ciągników w Rosji i rozwoju całego tamtejszego sektora maszyn rolniczych. Poniżej kilka liczb, które to potwierdzają.

Wartość eksportu rosyjskich maszyn rolniczych w 2019 wyniosła 12,2 mld rubli (ok. 744,2 mln zł), czyli o 9 proc. więcej niż rok wcześniej. W 2018 r. było to natomiast 11 mld rubli (ok. 671 mln zł) – wzrost o 40 proc. rok do roku. Wynik z ub. roku jest rekordem w całej historii wysyłki zagranicznej produktów tej branży z tego ogromnego kraju.

W 2019 r. głównymi kierunkami eksportu dla rosyjskich maszyn były kraje WNP, Unii Europejskiej, Mongolia, Afryka oraz Kanada. Największy wzrost eksportu zanotowały siewniki (o 47 proc. do 1174 szt.), ciągniki rolnicze z napędem na obie osie (o 18 proc. do 367 szt.) oraz brony, których za granicę sprzedało się 575 sztuk – wzrost o 14 proc.

Natomiast jeśli chodzi o państwa, do których wzrosły najbardziej dostawy pod względem pieniężnym w zeszłym roku to były to: Rumunia z 10-krotną zwyżką, na Słowację trafiło 3,1 razy, a do Armenii 2 razy więcej maszyn od naszego wschodniego sąsiada. Ponadto o 62 proc. więcej na Litwę, o 46 proc. do Kazachstanu oraz o 13 proc. do Holandii.