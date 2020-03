Rosyjski Szwed, który zwie się Veles CHDA

Rosyjski rynek maszyn rolniczych oferuje coraz ciekawsze konstrukcje. Wiele z nich z racji charakterystyki tamtejszych gospodarstw, przeznaczonych jest do pracy na bardzo dużych areałach. Jedną z takich maszyn jest agregat Veles CHDA.

Ciężki zaczepiany wielofunkcyjny agregat uprawowy Veles CHDA oferowany jest w dwóch szerokościach roboczych 5 i 7 m. Jak podaje producent jego minimalne zapotrzebowanie na moc to 300 KM. Maszyna wzorowana jest na szwedzkim agregacie TopDown.

I tak jak jego szwedzki wzór, rosyjski Veles CHDA zbudowany jest z kilku segmentów. Z przodu posiada on więc dwa rzędy talerzy na zabezpieczeniach gumowych o średnicy 430 mm, które mogą pracować na głębokości do 12 cm. Za nimi znajduje się sekcja składająca się z czterech hydraulicznie zabezpieczonych rzędów zębów o maksymalnej głębokości uprawy do 30 cm, a wszystko zakończone jest podwójnym wałem ceownikowy o średnicy 580 mm.

Pomiędzy zębami a wałami znalazło się jeszcze miejsce na gwiaździste talerze wyrównujące. Na życzenie klienta elementy robocze mogą zostać pokryte węglikiem wolframu. Waga całości to odpowiednio 7510 i 9650 kg.

Jak twierdzi Kacper Wieczorek z sieci Agromilka, która jest dystrybutorem firmy Veles w Polsce, urządzenie to przeznaczone jest głównie do prac na glebach ciężkich. Sprawdzi się zapewne doskonale w uprawie bezorkowej – ograniczając liczbę przejazdów Veles CHDA zwiększa wydajność prowadzonej uprawy, minimalizuje koszty i co chyba najważniejsze - zatrzymuje wilgoć w glebie, jakże ważną szczególnie w dzisiejszej dobie nieprzewidywalnych warunków klimatycznych.

Ceny agregatu Veles CHDA startują od 240 000 zł netto, a gwarancja udzielana jest na 2 lata.

Na zakończenie informacja najmniej istotna, ale warta wspomnienia. Otóż z racji jubileuszu 15-lecia rosyjska firma postanowiła zmienić malowanie swoich maszyn z zielono-żółtego na grafitowo-jasno zielony.