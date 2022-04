Rosyjskie wojsko znów ograbiło ukraińskiego dealera

Dealer firm John Deere i Väderstad z Melitopola, firma Agrotek, znów poinformowała, że z jej placu zniknęły maszyny o znacznej wartości. Właściciele przedsiębiorstwa jako winnych wskazują żołnierzy armii rosyjskiej.

O pierwszej takiej sytuacji informowaliśmy na przełomie marca i kwietnia. Wówczas z placu zniknęły kombajny John Deere typu S770 i S760, ciągnik John Deere M6195 oraz siewnik Vaderstad Tempo. Maszyny po kradzieży, według przedstawicieli ukraińskiej firmy, miały się znajdować na terenie Czeczenii.

Sytuacja powtórzyła się na początku kwietnia, kiedy to znów z placu firmy z Melitopola zniknęły maszyny.

- Kolejna partia nowego sprzętu rolniczego, tj. kombajn John Deere S760 oraz dwa siewniki Vaderstad Tempo o wartości 520 tys. euro zostały skradzione z naszego placu w Melitopolu i wywiezione do Rosji. Wraz z pierwszymi czterema sprzętami, które zniknęły parę dni wcześniej i wywiezione do Czeczenii, całkowita strata firmy wynosi już ponad 1,5 mln euro!!! - możemy przeczytać we wpisie na stronie firmy Agrotek na Facebooku.

Właściciele firmy we wpisie dodali, że złodziejska armia rosyjska z magazynu zabrała także 20 ton markowych olejów.

Väderstad podał numery seryjne

Väderstad Ukraina także podał informację o skradzionych maszynach. W sumie łupem okupantów padło pięć maszyn serii Väderstad Tempo.

- Według danych naszego dealera, firmy Agrotek, z pawilonu wystawowego w Melitopolu okupanci ukradli nowy sprzęt rolniczy, w tym 5 siewników Tempo, o następujących numerach seryjnych: Tempo F8 - TPF0002699, Tempo F8 - TPF0002737, Tempo F8 - TPF0002742, TempoL16 - TPL0001459, Tempo L24 - TPL0001442 - można przeczytać w komunikacie firmy na Facebooku.

Według ukraińskiego oddziału Väderstad całkowity koszt skradzionych siewników to prawie 800 tys. euro.

Przedstawiciele producenta ze Szwecji ostrzegli już wszystkich dealerów i kontrahentów w Rosji, że wszelkie działania związane z kradzionymi urządzeniami będą przedmiotem dochodzenia i działań prawnych.

Każdy pojazd z Väderstad ma własny numer seryjny i jest obecny w globalnej bazie sprzętu firmy, a ten skradziony z Melitopola jest już oznaczony jako kradziony. Firma Väderstad zakazała wszelkich działań z tymi urządzeniami, w tym uruchomienia, konsultacji, konserwacji, wsparcia i dostawy części zamiennych.

Väderstad LLC, filia Väderstad AB na Ukrainie, ściśle współpracuje z właściwymi organami państwowymi Ukrainy w sprawie kradzieży. Miejmy nadzieje, że sprzęt się znajdzie, a winowajcy zostaną ukarani.