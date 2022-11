Obie maszyny po raz pierwszy w Polsce pokazano podczas Agro Show 2022 w Bednarach i trzeba powiedzieć, że zrobiły wrażenie na nie jednym farmerze odwiedzającym stoisko firmy Kuhn Maszyny Rolnicze. Zresztą przedstawiciel francuskiej firmy pod hasłem "maszyny XXL" reklamował swoje stanowisko.

Kultywator Kuhn Prolander wcześniej był oferowany w szerokościach 4, 5, 6 i 7,50 m. - od teraz będzie także dostępny w wersjach ciągnionych o szerokości 9, 12 i 14 m. Wersja Prolander 14000 czyli o szerokości 14 m pokazana w Bednarach to maszyna przedprodukcyjna. Dzięki nowym szerokościom jest możliwe uzyskanie znacznie większej wydajności pracy.

- Maszyna może pracować na głębokość do 12 cm. Jest to typowy kultywator do przygotowania podłoża siewnego, jednocześnie z możliwością pracy w ściernisku do bardzo płytkiego, precyzyjnego podcięcia ścierniska do walki z samosiewami, do walki z chwastami, również w drugim przejeździe - powiedział o Prolanderze 14000 Filip Sawczenko, menedżer produktu w firmie Kuhn Maszyny Rolnicze