Claas udostępnił w tym roku zupełnie nowy system jazdy automatycznej GPS Pilot Cemis 1200. Jednocześnie rozpoczął współpracę z Trimble, wprowadzając do swoich maszyn nowe funkcje odbiorcze.

Claas nawiązał współpracę z firmą Trimble, stąd też korzysta z elementów odbiorczych tej firmy. Ma mieć to szczególny wpływ na utrzymanie dokładności sygnałów korekcyjnych podczas pracy.

Sygnały korekcyjne

Pierwszą dużą nowością są sygnały korekcyjne SATCOR. Są to sygnały wysyłane za pośrednictwem dodatkowego satelity korekcyjnego. Ponieważ SATCOR jest dostępny praktycznie na całym świcie, jest to rozwiązanie, które eliminuje problem w momencie pojawiającego się braku dostępu do EGNOS lub RTK.

Jest kilka możliwości dostępnych sygnałów powiązanych z Trimble RTX, gdzie cyfra oznacza jego dokładność: są nimi SATCOR 3 (inicjalizacja <25 min), SATCOR 3 Fast (inicjalizacja <2 min.) oraz SATCOR 15 (inicjalizacja 5 min) . Ostatni wariant jest udostępniony w standardzie dla wszystkich układów kierowniczych Claas.

Różnica między SATCOR a EGNOS

Claas w systemie CEMIS 1200 oferuje dostęp do dwóch sygnałów korekcyjnych. Główna różnica pomiędzy tymi dwoma sygnałami, które cechuje podobna dokładność, to powtarzalność przejazdów. W przypadku EGNOS występuje efekt nazywany „dryfem satelit”. Są to przesunięcia ścieżki podczas wielogodzinnej pracy i zawracania maszyną. Jest to rzecz normalna dla tego typu systemów, bez względu na markę. Wynika to ze zmian numerów satelit w ciągu dnia pracy, które obserwuje odbiornik.

Korzystając z systemu korekcyjnego SATCOR sygnał jest stabilny, co przekłada się na stałą dokładność 15 cm podczas całego dnia pracy bez przesuwania śladu.

Wadą tego sygnału satelitarnego, jest wysoki koszt. Są to bowiem sygnały o bardzo dużych zasięgach. Wykorzystywane są np. w Afryce czy Europie Zachodniej, gdzie technologia sygnałów korekcyjnych nie jest rozbudowana.

W Polsce ze względu na bardzo dobrą infrastrukturę sieci komórkowych, w większości rolnicy decydują się na RTK NET, co pozwala pracować w czasie całego sezonu na tych samych ścieżkach z dokładnością do 2 cm. RTK gwarantuje również, że w przyszłości te ścieżki zostaną zapamiętane.

Mostkowanie sygnału

Dlaczego Claas stosuje akurat technologię Trimble? Ponieważ proponują oni technologię xFill, czyli tzw. mostkowanie sygnału. Chodzi o podtrzymywanie dokładności sygnału RTK.

Zwykle, jeżeli maszyna znajdzie się na obszarze, w którym odbiór sygnału jest zakłócony, zasięg podtrzymany jest do 3 min i po czym zostaje zgubiony, przechodząc na kolejną dostępną dokładność, która jest zazwyczaj EGNOS. To powoduje modyfikację dokładności z 3 do 15 cm.

W przypadku technologii Trimble xFill, ta dokładność zostaje podtrzymana i w 99 proc. przypadków rozwiązuje problem utraty sygnału. W Claas możliwe są jej dwie wersje. Standardowa dostępna jest w każdym systemie CEMIS GPS Pilot 1200 z 20 minutowym podtrzymywaniem sygnału.

Przez pierwsze 10 min utrzymywana jest dokładności 2-3 cm, po czym wraz z upływem czasu spada. Przyjmuje się jednak, że te pierwsze 10 min jest wystarczające by wyjechać ciągnikiem z obszaru braku zasięgu – z linii lasu, doliny czy na górzystym terenie.

Sygnał dla perfekcjonisty

Za dodatkową opłatą można wykupić wersję premium, gdzie to podtrzymanie sygnału jest niezmienne do 4 minut dokładnością 2,3 cm. Następnie dokładność spada o 1 cm i pozostaje na niezmiennym poziomie przez cały czas. System ma się sprawdzić zarówno w warzywnictwie jak i w standardowych pracach na polu.