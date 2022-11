Zobacz galerię

Świat maszyn rolniczych to nie tylko drony, roboty, mocne silniki i technologiczne nowości. To także firmy mniejsze, czasem produkujące sprzęt wyglądający jak sprzed 20 lat, czasem w dziwnych barwach. Co ciekawego na targach EIMA 2022 pokazały firmy z Turcji, Indii i Chin?

Dziwne, nietypowe, niepopularne, kolorowe nie znaczy złe. Po prostu niektóre firmy nie są tak znane, nie stoją za nimi duże pieniądze i wielkie koncerny. Zresztą wśród produktów i sprzętów wystawianych przez większe firmy też znajdziemy maszyny, które wyróżniają się kolorem, rocznikiem czy czymś innym co nie możemy zaliczyć do premierowych rozwiązań i nowoczesnych technologii, a co warto wyróżnić za samą oryginalność podejścia do tematu.

Najciekawsze przypadki okrasimy kilkoma zdaniami komentarza, bo warto przy nich się zatrzymać, wytłumaczyć, przedstawić i zastanowić się. Inne ciekawostki znajdziecie w galerii z jednozdaniowym opisem, który ma na celu tylko zaznaczyć obecność danej firmy, produktu, rozwiązania.

Landini nie dla Europejczyka

Zaczynamy od firmy Landini, która przedstawiła dwie premiery, które mimo nalepki „novita” nie pasowały do artykułu o super nowościach. Dlaczego? Są to ciągniki ze starymi silnikami Perkinsa spełanijącymi normę Stage IIIB, o niezbyt wyszukanym wyglądzie w stylu początku XXI w. i wyposażeniu dość prymitywnym w porównaniu do standardowych ciągników z koncernu Argo Tractors.

Zatem po co Landini premierowo pokazuje tak staromodne maszyny? EIMA International, jak sama nazwa wskazuje, to impreza międzynarodowa. W pierwszych dniach wystawy widać w halach więcej przyjezdnych z dalekich krajów niż samych Włochów. Dziennikarze reprezentowali 80 nacji z całego świata, a w samym naszym hotelu mieszkali żurnaliści z Ugandy, Tajlandii, Libii, Australii, Maroka, Kenii, Serbii, Japonii czy Indii. Warto pokazać także tym gościom co ma się do zaoferowania na ich rynkach zbytu.

Mowa tu o odnowionej gamie Landini Super, która przeznaczona jest na tzw. rynki LRC (czyli kraje o niskim poziomie regulacji). Włoski producent potraktował rynki pozaeuropejskie bardzo poważnie oficjalnie pokazując ciągniki na wystawie w Bolonii. Seria Landini Super może posiadać kabinę lub nie, używa znanego z poprzednich modeli 4,4-litrowy silnik Perkins 1104 o zwiększonej mocy z zakresu 75 KM – 102 KM do 82 KM – 111 KM. Seria obejmuje dwie wersje z silnikami wolnossącymi (modele 85 i 95 – bez kabiny), dwie wersje z turbodoładowaniem (modele 90 i 115 również z kabiną) oraz trzy wersje z intercoolerem (modele 100, 110 i 120 również z kabiną).

Landini Super z kabiną, fot. K.Pawłowski

Do wyboru są przekładnie 12+12 Synchro Shuttle do prędkości 30 km/h lub 16+16 (z biegami pełzającymi i minimalną prędkością 360 m/h) oraz z przekładnią 12+12 Reverse Power Shuttle. Wersje z kabiną oferują od 2 do 4 tylnych zaworów hydraulicznych, podczas gdy w wersjach otwartych dostępne są 1 lub 2 zawory. Standardowy udźwig waha się od 3000 do 4500 kg (z dodatkowymi siłownikami pomocniczymi) w wersjach o małej mocy, bez kabiny i dużym prześwicie, natomiast w modelach o dużej mocy (115, 110 i 120) osiąga 5080 kg. Zaczep ze sterowaniem ELS (Ergonomic Lift System), fotel z amortyzacją pneumatyczną oraz ładowacz czołowy L20 są opcjonalne w modelach z kabiną.

Przednie osie są dostępne z napędem na 2 i 4 koła w wersjach bez kabiny i z dużym prześwitem (z opcjonalnymi uszczelkami dla pól ryżowych) i tylko z napędem na 4 koła (z opcjonalnym systemem Hydralock) dla wyższych mocy, we wszystkich wersjach nadwoziowych. Blokada tylnego mechanizmu różnicowego jest dostępna z włączaniem mechanicznym lub elektrohydraulicznym.

Trzeba przyznać, że ciągniki takie jak Landini Super przydałby się również na polskim rynku, fot. K.Pawłowski

Podczas prac modernizacyjnych zaktualizowano wygląd, który według producenta odzwierciedla współczesną atmosferę rodziny Landini, choć według nas widać, że seria Super po prostu wygląda jak zaprojektowana co najmniej dekadę temu, co oczywiście nie jest jakimś zarzutem wobec tego rodzaju ciągników. Wiadomo, że produkty z serii premium, z najbardziej zaawansowanymi technologiami na pokładzie, muszą wyglądać nieco lepiej niż te tańsze, przeznaczone do krajów rozwijających się.

Zmiany w kabinie obejmują lepszą izolację akustyczną, zastosowanie zawieszonych pedałów hamulca/sprzęgła, wprowadzenie dźwigni sterowania rewersem Power Shuttle oraz nową deskę rozdzielczą.

Hattat z silnikiem Stage V

W Bolonii bardzo ładne stoisko zorganizował turecki Hattat, obecny także w Polsce w ofercie firmy AB Group. Do tej pory, zarówno traktory z nową kabiną, jak i te przypominające stare Massey Fergusony dysponowały silnikami Perkinsa typu Stage IIIA. Podczas targów EIMA turecka firma po raz pierwszy pokazała całą gamę ciągników wyposażonych w nowoczesne silniki marki FPT, oczywiście spełniające normy Stage V.

Mamy pewną słabość do tureckich Hattatów, głównie za ich klasyczną formę - od teraz także z normą Stage V, fot. K.Pawłowski

Nowe jednostki napędowe pojawią się w seriach B 3000 (ciągniki sadownicze z nowoczesną maską Hattata), C 3000 (ciągniki kompaktowe z nowoczesną maską Hattata), we flagowych modelach polowych serii T 4000 (z nowoczesnym designem Hattata) oraz w klasycznych seriach bazujących na wyglądzie MF, zarówno w ciągnikach sadowniczych typu 240G/255G/260G/280G, jak i większym ciągniku rolniczym serii od 275S do 399. Moce silników zaczynają się od 58 KM, a kończą na 122 KM.

Zaprezentowane podczas EIMA 2022 Hattaty z silnikami Stage V są premierą na europejskim rynku, fot. K.Pawłowski

Przedstawiciele tureckiej firmy twierdzili, że nowe ciągniki pojawią się także w Polsce. Niestety ceny nie są jeszcze znane, ale zapewne będą konkurencyjne do produktów koncernowych. Ciekawe czy na tyle, że ludzie zaczną je tłumnie kupować?

W MTZ Belarus wersje z silnikami Stage V wybiera w Polsce niewiele osób - jak będzie w przypadku Hattata?

Coraz więcej hinduskich ciągników

Z produktów hinduskich w Polsce od dawna obecny jest koncern Escorts produkujący w Mrągowie traktory Farmtrac (w Bolonii byli zresztą obecni jako firma z Polski), sprzedawane są także ciągniki marek Solis, VST czy Captain (dostępne w Polsce także jako StarTrac). Ciągle na naszym rynku brakuje lidera światowych rankingów sprzedażowych, czyli Mahindry.

W Bolonii Farmtrac pokazał tylko ciągniki typu NETS, zabrakło serii Europeline, fot. K.Pawłowski

W Bolonii Mahindry także zabrakło. Koncern znany także z produkcji aut osobowych i terenowych (byli przez jakiś czas właścicielem marki Ssangyong) sprzedaje swoje produkty wszędzie, tylko nie w Europie. W zamian mogliśmy zobaczyć co oferuje Farmtrac, ale co ciekawe tylko w wersji NETS. Dziwne, że zabrakło ciągników z serii Europeline.

Innym producentem z Indii obecnym na Eimie był Solis należący do koncernu Sonalika. Marka związana finansowo z japońskim Yanmarem oprócz małego ciągnika elektrycznego, o którym wspominaliśmy przy okazji artykułu o elektrykach i hybrydach, pochwaliła się nowym traktorem użytkowym o mocy 75 i 90 KM. W Bolonii pokazano odświeżonego Solisa S90 z czterocylindrowym silnikiem CRDi Stage V o mocy 90 KM, pojemności skokowej 4087 ccm, z turbodoładowaniem i napędem na 4 koła. Niestety nigdzie nie ma informacji kto jest producentem silnika.

Nowy Solis S90, fot. K.Pawłowski

Warto zwrócić także uwagę na obecność marki Captain (która u nas występuje także jako StarTrac). Małe ciągniki o mocach ok. 25 KM wielkiego wrażenia nie robią, ale przyznajcie szczerze, że wersja Pink ma w sobie sporo uroku.

Ciągnik z trzycylindrowym silnikiem o pojemności 1319 ccm o mocy 25 KM i z napędem na 4 koła kosztuje u nas ok. 50 - 60 tys. zł brutto (w zależności od wersji). Oczywiście nie musi być różowa. Wszystkie małe ciągniki marki Captain przeszływ 2021 r. lifting i teraz wyglądają znacznie lepiej - przypominają trochę produkty marki Kubota.

Captain 263 4x4 Pink - jeździłbyś? fot. K.Pawłowski

Podobne traktory, również wyposażone w silniki Mitsubishi Stage V pokazała na targach EIMA firma VST Tillers, która ostatnio chwaliła się współpracą z czeskim Zetorem.

Na deser zostawiamy ciągniki marki Avenger. Musimy się przyznać, że do tej pory nie były one nam bliżej znane. Nic dziwnego, bowiem sama marka jest nowością przygotowaną na europejski rynek przez firmę Preet, której nazwa mówi nam znacznie więcej. W Indiach firma produkuje kombajny, traktory o mocy od 25 do 100 KM z napędem na 2 i 4 koła, koparko-ładowarki do prac budowlanych, prasy do belowania i glebogryzarki.

Marka Avenger zamierza zaatakować europejskie rynki nową europejską linią produktów Preeta, obejmującą modele kompaktowe i ciągniki z kabiną i bez o mocy od 25 do 100 KM. Małe ciągniki w stylu VST czy Captaina wykorzystują silniki Mitsubishi, zaś większe traktory wyposażone są w jednostki własnej konstrukcji.

Stylistyka marki Avenger jest dość siermiężna. Przypuszczalnie tylko cena jest w stanie przekonać klientów do zakupu ciągników tej marki, fot. K.Pawłowski

BM Tractors – włoskie ciągniki do zadań specjalnych

Oczywiście największe wrażenie zrobił model XT A90 z silnikiem o mocy 90 KM i czterosłupkową kabiną. Marka jest już obecna m. in. w Wielkiej Brytanii, Francji, Portugalii, Hiszpanii i w Czechach. Oprócz ciągników firma Preet jest zainteresowana sprowadzaniem kombajnów zbożowych i koparko-ładowarek. Rynki takie jak Włochy i Polska czekają na dilerów Avengera.

W rogu jednej z hali, trochę schowany za wielkimi stoiskami takich marek jak Landini, Fendt czy Valtra parkował ciągnik włoskiej marki BM Tractors.

Firma z okolic Bolonii produkuje nietypowe ciągniki o nazwie Better 175. Czy są one lepsze niż logo firmy wykorzystujące czcionkę w stylu comic sans?

Czy są lepsze to trudno powiedzieć. Na pewno strona internetowa firmy wygląda podobnie do logo, czyli pachnie końcówką lat 90. Być może dziś w dobie powrotu do mody tamtych lat ma to swój klimat. Z pewnością firmę trzeba pochwalić za produkcję własnego traktora, w dobie globalizacji i zagospodarowania prawie całego rynku przez kilka największych koncernów. Niestety w tym wypadku nie można było się całkowicie odizolować od największych i w efekcie 4,5-litrowy silnik o mocy 170 KM pochodzi z gamy FPT.

BM Better 175 - czy jest lepszy? fot. K.Pawłowski

Pojazd posadzono na stalowej, bardzo wytrzymałej ramie, z czterema kołami tej samej wielkości (standardowo o wymiarach 500/60-22.5 lub 600/50-22.5). Co ciekawe obie osie są skrętne – można skręcać na raz wszystkimi kołami, albo tylko przednią osią lub tylko tylną. Pneumatyczny fotel można obracać, dzięki czemu ciągnik można prowadzić w obie strony. Pojazd wyposażono w elektronicznie sterowaną skrzynię hydrostatyczną umożliwiającą pracę z prędkością do 40 km/h, którą obsługuje się za pomocą wygodnego joysticka.

Do czego można wykorzystywać taki ciągnik? Jego nisko położony środek ciężkości sprawia, że jest on idealny na zbocza, do trudnego terenu, lasów i innych nietypowych zastosowań.

Back to 80s & 90s

Przy okazji BM Tractors i ich niewyszukanego znaczka firmowego warto wspomnieć o logotypach stosowanych przez niektóre włoskie firmy. Wiele z nich tkwi w latach 80. i 90., co z naszego punktu jest urocze, ale trochę też dziwne. Prasy Supertino Super Plus Tronic mają nie tylko nazwę jak niektóre japońskie samochody z początku lat 90., ale także napisy w stylu samoprzylepnych literek wyklejanych przez kupców na polskich bazarach wiele lat temu, zaś przedsiębiorstwo Bonino produkujące bardzo ciekawe przyczepy samozbierające w swoim znaku firmowym posiada uśmiechniętą krowę w czapce z daszkiem w stylu reklamy czekolady Terravita z Panem Yapą w roli głównej. Kolejnym przykładem jest firma Faza produkująca pługi, rozsiewacze nawozów i inne maszyny. Niestety ich logo zaprojektowane zostało przez mistrza painta w 10 minut przed siestą.

Bonino, Bonino, przyczepy wyśmienito, przyczepy znakomito, Bonino, fot. K.Pawłowski

Czym zaskoczyły duże koncerny?

Trochę się czepiamy, bo zapewne Włosi, szczególnie z niewielkich rodzinnych firm, wychodzą z założenia, że najważniejszy jest produkt i jego jakość oraz obsługa klienta, a logotyp to oręże marketingowego bełkotu, niemające zbyt dużego wpływu na sprzedaż.

Wśród ciekawostek koncernowych warto wyróżnić New Hollanda w barwach Giro d’Italia. W tym roku włoski producent był sponsorem wyścigu. Całkiem niedaleko parkował T6.180 Methane Power z wielką hubą z przodu skrywającą bak na gaz. Imponujące pod względem wielkości stoisko wiodącej marki CNH Industrial wyróżniało się także hostessami, bowiem na EIMA International, tak lubianych przez naszych czytelników dziewczyn na stoiskach było jak na lekarstwo.

Hostess na stoiskach targów EIMA praktycznie nie było. Tylko New Holland stanął na wysokości zadania, fot. K.Pawłowski

Nieco dalej ustawiono skromne stoisko Steyra, który w tym roku obchodzi 75-lecie produkcji ciągników. Ozdobą stanowiska był zabytkowy Steyr 180 z 1949 r. pomalowany bezbarwnym lakierem. Taki zabieg ma zapewne unieśmiertelnić wszystkie wcześniejsze warstwy farby, wgniotki, rdzawy nalot pokazujące długą i ciężką historię pojazdu.

Steyr 180 pomalowany lakierem bezbarwnym, fot. K.Pawłowski

Kilkadziesiąt metrów dalej zaparkował Case IH Optum w oryginalnych czarno-czerwonych barwach. Na masce można było dostrzec podpis Aleixa Espargaró startującego w wyścigach MotoGP motocyklem marki Aprilia. Od tego sezonu marka Case IH jest sponsorem zespołu. Niestety Hiszpan w tym roku zajął najgorsze dla sportowca miejsce – czwarte.

Autograf Aleixa Espargaró na Case IH Optum, fot. K.Pawłowski

Na stoisku grupy SDF warto było popatrzeć na maszyny niedostępnej u nas marki Same oraz na traktory Deutz-Fahr serii Warrior pomalowane zielonym metalikiem. Na pokazach poza halami występował Deutz-Fahr czarno-złoty, również bardzo interesujący.

Zaś firma Bobcat zaprezentowała m. in. ładowarkę schowaną za naklejkami podobnymi do tych używanych, gdy koncerny chcą ukryć nowe pojazdy podczas testów drogowych. Zatem nowa ładowarka dopiero będzie prezentowana w pełnej krasie w przyszłości.

Ale na stoisku amerykańskiej firmy należącej do koreańskiego koncernu Doosan naszą uwagę zwróciło coś innego, bo nietypowego dla tej firmy. Był to traktor CT 2040 o mocy 40 KM wyposażony w ładowacz czołowy. Kompaktowy ciągnik Bobcata posiada WOM, hydrostatyczną przekładnię, wysoki prześwit, a w opcji może mieć kabinę. W tej chwili sprzęt nie jest sprzedawany w Europie (jest obecny w USA, Australii i Oceanii).

Ciągnik Bobcata? Tego nie znaliście, fot. K.Pawłowski

Skąd u Bobcata ciągnik? Kto go dla nich zrobił? Otóż była to koreańska firma Deadong znana szerzej w USA i w Europie jako Kioti. Pod maską kryje się zresztą silnik Deadong, a nie Doosan, do którego należy Bobcat.

Firma Kioti także pojawiła się na EIMA International. Najciekawszym ciągnikiem z ich portofolio według nas był Kioti HX1201 z czterocylindrowym silnikiem o pojemności skokowej 3833 ccm i mocy ponad 115 KM, wyposażony przedni i tylny WOM, klimatyzację, przekładnię Power Shuttle i tylną kamerę w opcji.

Najfajniejszy Kioti - model HX 1201, fot. K.Pawłowski

Więcej ciekawostek w naszej galerii.