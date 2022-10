Rozrzutnik obornika Samson SP 17 - nie tylko nadstawki ma ciekawe

Rozrzutnik Samson SP 17 - nowość w Polsce, fot.kh

Rozrzutniki obornika Samson SP to stosunkowo proste maszyny, które charakteryzuje m.in. lekka konstrukcja ze stali Domex oraz mocno przesunięta do tyłu oś, co wpływa na lepsze dociążenie ciągnika.

Seria rozrzutników Samson SP zawiera modele o pojemnościach od 9 do 17 m3.

Rozrzutniki Samson SP są wykonane ze stali Domex, czyli o podwyższonej wytrzymałości. Tym samym konstrukcja ma być lżejsza o ok. 1,5 t niż maszyny konkurencyjne o tej samej pojemności.

Charakterystyczna dla rozrzutników Samson SP jest też mocno przesunięta do tyłu oś jezdna, co ma zapewnić lepsze dociążenie tyłu ciągnika i dobrą trakcję.

Podstawowa wersja rozrzutnika SP 17 to 14 m3. Pierwsze nadstawki ("obornikowe") zwiększają objętość do 17 m3, a górne podnoszą kubaturę do 23 m3 - stosuje się je przy transporcie objętościowym, np. kukurydzy.

Transport materiału wewnątrz skrzyni są dwie taśmy i 4 łańcuchy

Charakterystyczne jest też ułożenie spirali z nożami na pionowych walcach; rozrzut jest realizowany na 12 m szerokości.

Jaka cena rozrzutnika Samson SP17? Więcej w materiale wideo.

