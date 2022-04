Kilka dni temu mieliśmy okazję przyjrzeć się bliżej zarówno konstrukcji jak i pracy rozrzutnika Pichon MK45. Konstrukcja maszyny o ładowności nominalnej 16 t sprawia wrażenie bardzo solidnej i łatwej w obsłudze. A jak sprzęt pracuje? Zobaczcie sami.

Pichon MK45 należy do rodziny rozrzutników, których skrzynie ładunkowe zawierają się w przedziale od 10 do 24 m 3 .

. Konstrukcja rozrzutnika została oparta na masywnej ramie z układem jezdnym z osią o średnicy aż 150 mm i kołami w rozmiarze 710/70R38.

Ważne są również tarcze modelu Pichon MK45, których łopatki można dopasować do rodzaju nawozu, umożliwiając tym samym jego precyzyjny wysiew.

Okazję do bliższego poznania sprzętu mieliśmy w jednym z gospodarstw na Podlasiu – maszynę dostarczyła tam firma Adler Agro.

Rozrzutnik już na pierwszy rzut oka sprawia bardzo solidnego. Jak na 16-metrową skrzynię ładunkową, zastosowane rozwiązania wydają się być wręcz na wyrost. Maszyna została oparta na masywnej ramie z układem jezdnym z osią o średnicy aż 150 mm i kołami w rozmiarze 710/70R38. Jak się dowiedzieliśmy, to wartości które są z powodzeniem stosowane w większych maszynach, dzięki czemu rozrzutnik MK45 może bez problemu przewozić nawet 20 t ładunku. Umożliwią to opcjonalne nadstawki, które mogą mieć do 85 cm wysokości. Ważne dla trwałości konstrukcji jest również to, że praktycznie cała maszyna jest ocynkowana.

Co istotne, ładunek może być układany "z górką" i nie przeszkodzi to w przepływie materiału na adaptery rozrzucające. Zasuwa otwiera się bowiem bardzo wysoko, a pionowe walce mają aż 2,35 m wysokości, więc materiał jest "chwytany" już od samej góry. Równomierny rozrzut i dobre rozdrobnienie materiału jest uzyskiwany dzięki dużej średnicy walców - 1,03 m. Rozrzutnik może dystrybuować obornik na szerokość do 20 m.

Ważne są również tarcze, których łopatki można dopasować do rodzaju nawozu, umożliwiając tym samym jego precyzyjny wysiew. Wysiew graniczny umożliwią sterowane hydraulicznie boczne deflektory.

Jeśli chodzi o sterowanie maszyną, to wybór jest tutaj bardzo duży. Sterowniki zaczynają się od najbardziej podstawowych, dających możliwość jedynie zmiany prędkości posuwu taśmy, aż do zaawansowanych monitorów pracujących w standardzie Isobus. W przypadku maszyny, z którą mieliśmy do czynienia, zastosowano sterownik Master Control z 4-calowym wyświetlaczem i np. automatyką sterowania posuwu taśmy w zależności od prędkości jazdy, deflektorami, zasuwą, licznikiem ładunku i godzin pracy itp.

A jak pracuje Pichon MK45?