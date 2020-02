Rozrzutniki i przyczepy to ich specjalność - Cynkomet

Nie zależy im zbytnio na ilości, ale na tym, aby być postrzeganym jako marka premium wśród producentów przyczep rolniczych i rozrzutników. I trzeba przyznać, że konsekwentnie do tego dążą. Odwiedziliśmy firmę Cynkomet, po której oprowadził nas Mariusz Dąbrowski, prezes spółki.

Spółka Cynkomet z Czarnej Białostockiej rozpoczęła swoją działalność w 2003 r. od produkcji maszyn rolniczych przejętych po upadłej fabryce Biafamar (wcześniej FMR Agromet) i budowy cynkowni ogniowej. Firma zajęła część terenu, w której produkowane były dobrze znane polskim rolnikom rozrzutniki, potocznie określane nazwą miasteczka, a więc Czarna Białostocka. Warto wiedzieć, że Agromet był potężnym przedsiębiorstwem (zajmował powierzchnię ponad 100 ha), w którym rozrzutniki stanowiły jedną z gałęzi produkcyjnych. Wytwarzano tam bowiem m.in. części do motocykli, stolarkę budowlaną czy domowe pralki elektryczne, lodówki, a także komponenty do samochodów produkowanych w FSO. W tej formie fabryka nie przetrwała czasów transformacji z przełomu lat 80. i 90. W 2003 r. na części zakupionego od syndyka terenu powstał obecny Cynkomet, który w jednym z zakupionych obiektów wybudował cynkownię i już w 2004 r. firma zaczęła świadczyć związane z tym usługi.

"Farmer": Firma Cynkomet była od początku nastawiona na usługi związane z cynkowaniem, ale produkcja rozrzutników przejęta po poprzednikach dalej trwała.

Mariusz Dąbrowski, prezes Cynkometu, przed oddanym do użytku w 2018 r. Centrum Badawczo-Rozwojowym

Wszystko zmieniło się w 2014 r.

Mariusz Dąbrowski: Tak, firma była nastawiona na usługi cynkowania, a jeśli chodzi o maszyny rolnicze, to przychody z tej gałęzi produkcji były na bardzo niskim poziomie. Wszystkie konstrukcje powstawały na bazie dokumentacji z poprzednich lat. Tych "rysunków" był i ciągle jest ogromny zasób. Nie mieliśmy biura konstrukcyjnego, dział handlowy był słaby... wszystko bazowało na starych maszynach po FMR Agromet i nie było żadnych inwestycji.

Tak, od tego roku zaczęliśmy ostro inwestować w produkcję maszyn rolniczych. Potem przyszedł rok 2015, kiedy napisaliśmy projekt unijny na stworzenie centrum badawczo-rozwojowego, żeby wszystkie nowe projekty tworzone na wydziale maszyn rolniczych można było przenieść do tego centrum i zająć się tutaj tylko produkcją prototypów, serii próbnych i przeprowadzaniem testów. Inwestycja została oddana do użytku we wrześniu 2018 r. Centrum działa: są prototypy, testy, badania, jest sporo nowości. A na wydziale maszyn - jeśli już seria próbna została wypuszczona i klienci nie mają uwag i wszystko jest przetestowane - realizowana jest produkcja.

Skąd wzięła się decyzja o rozwoju działu maszyn rolniczych?

Przyczyna jest tak naprawdę dość prozaiczna. Kiedy zostałem prezesem (rok 2013, przyp. red.), pojechałem na targi w Bednarach i kiedy posłuchałem ludzi, którzy wszyscy świetnie znali markę Czarna Białostocka i posiadali te rozrzutniki, postanowiłem, że jednak trzeba w to inwestować, bo nie można zabić marki, która od 1956 r. jest w świadomości ludzi. Natomiast posiadanie w spółce cynkowni ogniowej daje możliwość zabezpieczenia antykorozyjnego maszyn na najwyższym poziomie i to jest też wyróżnikiem naszych maszyn.

Tak, ale to był Agromet Czarna Białostocka, a dzisiaj jest Cynkomet. Czy rolnicy utożsamiają ze sobą te marki?

Faktycznie, kiedy powstała spółka Cynkomet, na maszynach pojawiła się właśnie nazwa firmy. Podejrzewam, że w tamtym okresie nikt nie widział szansy w rozwoju maszyn rolniczych, tylko w cynkowaniu, więc na maszynach pojawiła się marka Cynkomet. Natomiast od 2014 r. bardzo mocno promujemy markę Cynkomet, ale z dopiskiem Czarna Białostocka maszyny rolnicze, bo to jest w świadomości ludzi. Trzeba jednak przyznać, że sama marka Cynkomet w ciągu ostatnich 5 lat stała się znacznie bardziej rozpoznawalna - wykonaliśmy pod tym kątem dużo pracy, aczkolwiek zawsze zaznaczamy, że to jest ta sama fabryka.

W dzisiejszej ofercie firmy, ile maszyn jest opracowanych przez Cynkomet, a jaka część jest produkowana ze starej dokumentacji?

Jeśli chodzi o starą dokumentację, to dzisiaj już praktycznie ona nie funkcjonuje. Są oczywiście, stosowane pewne starsze rozwiązania lub bardzo do nich zbliżone, bo skoro funkcjonowały przez tyle lat i świetnie się sprawdzały, to dlaczego nie wykorzystać ich również dzisiaj. Owszem, przeszły pewien lifting, zostały dostosowane do nowych technologii czy norm - mowa tutaj przede wszystkim o rozrzutnikach. Natomiast na dziś pewnie jest pół na pół, jeśli patrzymy na ofertę sprzed 2013 r. i po 2013 r. Przy czym dodam, że działalność firmy skupia się tylko w zakresie produkcji rozrzutników i przyczep.

Jakie najważniejsze inwestycje powstały w firmie pod kątem maszyn rolniczych?

Od samego początku zainwestowaliśmy w infrastrukturę, ponieważ stan budynków i placów był bardzo słaby. Druga rzecz to wyposażenie w nowoczesne narzędzia produkcyjne, typu: tokarki, frezarki, spawarki czy wycinarki. Z myślą o produkcji nowoczesnych maszyn musieliśmy zacząć stosować maszyny i urządzenia, które wykorzystują najnowsze technologie, dlatego powstało centrum badawczo-rozwojowe, w którym są m.in. lasery do cięcia profili, blach i inne urządzenia sterowane numerycznie oraz aparatura do badań, jak i inne przyrządy niezbędne do przeprowadzania testów i prób

A co z kadrą inżynierską i działem handlowym? Jak to dzisiaj wygląda?

Kiedy przyszedłem tutaj do pracy w 2013 r., był chyba jeden konstruktor i dział sprzedaży składający się z dwóch osób. Dzisiaj zatrudniamy 9 konstruktorów i technologów oraz wykwalifikowaną kadrę do maszyn sterowanych numerycznie, a sama produkcja maszyn zwiększyła się ok. trzykrotnie. Mamy rozbudowaną kontrolę jakości pracującą na dwóch zmianach. Ponadto dział handlowy składa się z 7 osób: 3 osoby obsługują rynek polski, 4 - rynki zagraniczne. Także na tym polu poczyniliśmy duże inwestycje.

Czy dzisiaj może Pan powiedzieć, że to się opłaciło?

Tak, w końcu widać, że to się opłaca, bo przez pierwsze lata zastanawiałem się, czy to wszystko ma sens. Produkować jest łatwo, natomiast przekonać klientów i sprzedać przy dzisiejszej konkurencji... to już nie jest proste. Także na efekty decyzji, które zapadły w 2013 r., trzeba było trochę poczekać. Jak sobie przypomnę początki, to nawet nie było nas w statystykach sprzedaży przyczep, a dzisiaj mamy 6. pozycję w Polsce. Nie mamy zapędów, żeby być jak największymi czy produkować szeroką paletę maszyn, chcemy być specjalistami. Chcielibyśmy produkować podobnie jak dzisiaj: 100-130 maszyn miesięcznie, ale chcemy iść w jak najwyższą jakość, żeby te maszyny były "premium wśród premium", chociaż zdaję sobie sprawę, że na takie postrzeganie trzeba sobie zasłużyć, m.in. technologią, komponentami najwyższej jakości, a także obsługą przed- i posprzedażową, a więc najwyższej jakości serwisem. Na pewno nie można tego osiągnąć w ciągu roku, ale usilnie nad tym pracujemy: słuchamy rolników, jeździmy do nich, przeprowadzamy ankiety i nie zostawiamy nikogo samemu sobie.

Jakie cele ma Pan na kolejne 5 lat? Jeden już znamy: dążenie do stawki "premium". A co, jeśli chodzi o inwestycje i produkty?

Na pewno chcielibyśmy się skupić na rozrzutnikach, ponieważ jesteśmy w tym znani i dobrzy. Naszym celem jest zwiększenie ich produkcji o 35-40 proc. w ciągu kolejnych 5 lat. Nie więcej, bo tak jak wspomniałem, chcielibyśmy bardzo mocno kontrolować jakość produktu i późniejszą obsługę. Pracujemy np. nad pełnym cynkowaniem rozrzutników - dwie takie maszyny już mamy - oraz przyczep. Mamy już takie prototypy po testach i wkrótce będziemy jedynym producentem, który oferuje przyczepy burtowe w 100 proc. cynkowane ogniowo.

Drugi cel to ekspansja zagraniczna: Europa Południowa, Niemcy, Austria, Szwajcaria - tutaj naprawdę sami jako firma próbujemy rozbudować sieć dealerską, od pół roku pracujemy nad tym bardzo intensywnie. Dzisiaj 60 proc. naszej produkcji pozostaje w Polsce, a 40 proc. trafia za granicę. I jeśli mówimy o naszych planach i ambicjach, to założeniem jest, aby 60-70 proc. stanowił eksport, a to ze względu na prognozy sprzedażowe związane m.in. z dopłatami w Polsce, więc nie możemy odejść od ekspansji zagranicznej.