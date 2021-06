Rozrzutniki i wozy asenizacyjne Pichon w ciekawej ofercie

Marka Pichon w ostatnich latach zyskała w Polsce ogromne zaufanie klientów poszukujących profesjonalnych rozwiązań związanych z dystrybucją gnojówki, gnojowicy czy obornika.

– Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rolników wprowadziliśmy dużą akcję promocyjną o nazwie „Mega Oferta Pichon”. Nasze podstawowe założenia to wzmocnienie udziału produktów Pichon w rynku sprzedażowym i promowanie tych bardzo mocnych i niezawodnych produktów – tak nową ofertę anonsuje Albert Ciszek, dyrektor sprzedaży odpowiadający za markę Pichon.

– Promocja zakrojona jest na bardzo szeroką skalę, ponieważ wystartowała jednocześnie na największych europejskich rynkach m.in. we Francji, skąd wywodzi się marka Pichon – dodaje.

Cel akcji: jeszcze większa rozpoznawalność marki Pichon

Rok 2021 to czas bardzo intensywnej pracy związanej ze wzmocnieniem rozpoznawalności marki Pichon w Polsce. Trwająca jeszcze do 25 czerwca „Mega Oferta Pichon” jest już trzecią i największą akcją promocyjną w tym okresie. Rozpoczęło się w lutym i marcu od małego upominku dla każdego klienta, który kupił maszynę Pichon. Później była promocja na oryginalne części zamienne, która wystartowała w kwietniu i trwała do końca maja.

Główne założenia aktualnej promocji „Mega Oferta Pichon” to:

czas trwania 1.05.2021 – 25.06.2021,

wszystkie wozy asenizacyjne z dodatkowym rabatem 5 proc.,

z dodatkowym rabatem 5 proc., modele rozrzutników obornika M945, M1250, M1655 zostają gratisowo doposażone w sterownik 2 funkcyjny o wartości ok 10 tys. zł,

M945, M1250, M1655 zostają gratisowo doposażone w sterownik 2 funkcyjny o wartości ok 10 tys. zł, do wszystkich promowanych rozrzutników model kolekcjonerski gratis.

Dla zainteresowanych zakupem maszyn marki Pichon w promocyjnej ofercie pozostało już niewiele czasu, więc warto się pospieszyć. Więcej informacji na stronie www.megaoferta-pichon.pl oraz www.pichon-promocje.pl.