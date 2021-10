Rozsiewacz do nawozów od KFMR Krukowiak. Jaki i ile będzie kosztował?

Polski producent maszyn rolniczych firma KFMR Krukowiak wprowadziła do produkcji nowy rodzaj maszyn. Są to rozsiewacze do nawozów.

Oficjalna premiera rozsiewaczy do nawozów Krukowiaka miała miejsce na targach Agro Show 2021. Uważni oglądający mogli zauważyć, że maszyny nie mają nawet swojej nazwy.

- Budowa pierwszej próbnej partii rozsiewaczy została ukończona tuż przed Agro Show. W zasadzie nie było już czasu by nadać im nazwę. Po targach maszyny przejdą testy w gospodarstwach rolnych. Będziemy również wprowadzali poprawki zauważone po testach praktycznych. Jak już dopracujemy szczegóły też będziemy się zastanawiać nad nadaniem nazwy tej linii maszyn - powiedział nam Filip Chojnacki, menager ds. marketingu w firmie Krukowiak.

Dwukomorowy zbiornik

Maszyna ma zbiornik dwukomorowy o pojemności 1500 l. Można ją powiększyć stosując nadstawki ( dostępne są one w wersji zwiększającej objętość zbiornika o +650l, +1000l, +1350l), a maksymalna pojemność skrzyni może wynosić 3500 l. W standardzie tarcze, elementy dozujące oraz dolna część skrzyni wykonane są ze stali nierdzewnej.

Standardowo rozsiewacz posiada hydrauliczne zamykanie otworów dozujących oraz sita skrzyni ładunkowej i mieszadło wolnoobrotowe. Na każdym rozsiewaczu znajdziemy także wskaźnik pochylenia opryskiwacza, wałek WOM oraz światła LED.

Rozsiewacz będzie dostępny w sprzedaży od stycznia 2022 i w w podstawowej wersji będzie kosztował 18 200 zł netto.

Cały z nierdzewki

Na liście wyposażenia opcjonalnego znajduje się sporo pozycji do wyboru. Najważniejsza z nich to możliwość zamówienia maszyny w całości, łącznie z ramą wykonanej ze stali nierdzewnej. Do rozsiewacza można również domówić podwozie jezdne, wtedy staje się on maszyną przyczepianą.

Na liście wyposażenia dodatkowego znajdziemy również limiter do wysiewu granicznego, błotniki oraz stelaż z plandeką. Istnieje również możliwość zamówienia rozsiewacza wyposażonego w komputer oraz wagę.

Oficjalnie do sprzedaży maszyny trafią wraz z kolejnym cennikiem na przyszły rok.