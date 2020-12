Rozsiewacz RCW 120 TD Helix - w opinii użytkownika

Rozsiewacze do wapna z belką wysiewającą zyskują na popularności. Wśród tego typu maszyn dostępnych na rynku znalazł się niedawno polski produkt – rozsiewacz RCW 120 TD Helix z Unii. Jakie zdanie na jego temat ma jeden z pierwszych użytkowników maszyny?

O opinie nt. nowego rozsiewacza z Unii zapytaliśmy jednego z pierwszych użytkowników tej maszyny - Eugeniusza Niemca z woj. małopolskiego. Rolnik i usługodawca ma spore doświadczenie z tego typu maszynami, ale do tej pory użytkował sprzęt zachodnich marek. Jak ocenia nowość polskiego producenta na tle innych maszyn?

- W porównaniu do maszyn które użytkowałem do tej pory sporym plusem jest m.in. sterowana elektronicznie – z kabiny ciągnika – dawka wysiewu. Dobre jest też rozwiązanie z zamykaniem tylnej zasuwy – jest hydrauliczne, nie ma problemów z dokładnym dosunięciem nawet jeśli na wylocie zrobi się „mączka” – zauważa Eugeniusz Niemiec.

rcw 06.jpg

Jak dodaje rolnik, w maszynie którą użytkował do tej pory, napęd na taśmy i żmijki belek był przekazywany z koła jezdnego rozsiewacza, co ogólnie uważa za dobre rozwiązanie pod tym względem, że jest nieskomplikowane. Tutaj natomiast silniki hydrauliczne napędzają żmijki rozprowadzające nawóz do belek. Takie rozwiązanie umożliwia włączenie wysiewu jeszcze przed ruszeniem ciągnika, dzięki czemu uzyskuje się równomierny wysiew już od skraju pola.

- Po prostu można jeszcze na postoju włączyć mechanizm i rozmieścić materiał na całej szerokości belki, po czym następnie można ruszyć z równomiernym wysiewem – mówi rolnik.

Komputer SUPERIOR odpowiada za kontrolę wszystkich funkcji rozsiewacza RCW HELIX - od utrzymania dawki wysiewu po sterowanie hydrauliką roboczą, fot. Unia

Niemiec chwali sterowanie maszyną – właściwie wszystko można wykonać z monitora z kabiny ciągnika – łącznie z ustawieniem dawki.

- Co jest dodatkowym plusem, to w przypadku starego rozsiewacza nie mogę wyłączyć jednej części (strony) wysiewającej, co szczególnie przy rozdrobnionych polach jest problemem. W przypadku RCW można wyłączyć jedną stronę wysiewu – dodaje.

"Tankowanie" mączki wapiennej, fot.kh

Jak mówi rolnik, rozsiewacz ma belkę o szerokości 12 m. To z punktu widzenia usługodawcy, gdzie w okolicach bywają małe pola – bywa szerokością zbyt dużą. Producent ma już jednak w ofercie belkę typu 9+3 m, co naszemu rozmówcy zdecydowanie bardziej by odpowiadało.

RCW 12 TD Helix, fot.kh

Rozsiewacz Unia RCW 120 TD Helix jest oferowany z zasobnikiem o pojemności 13 tys. l. Za jego pośrednictwem mogą być wysiewane zarówno wapna pyliste typu mączka, tracycyjne odmiany mielonych wapieni jak i wapna oraz nawozy mineralne granulowane. Sterowanie maszyną odbywa się z terminala Superior.