Rozsiewacze nawozów Sipma - długa lista konfiguracji i wyposażenia

W ofercie Sipmy można znaleźć 3 rozsiewacze do nawozów: Boryna 500, Antek 610 i Boryna 1000. Choć to tylko 3 modele, szerokie możliwości konfiguracji dają zakres pojemności od 500 aż do 2000 l, a są już prowadzone prace nad większymi maszynami.

Rozsiewacze do nawozów z lubelskie Sipmy wyróżniają m.in. szerokie możliwości konfiguracji w nadstawki umożliwiające dopasowanie pojemności do potrzeb gospodarstwa oraz spora lista wyposażenia standardowego i opcjonalnego. Oprócz tego, producent ma też kilka własnych, ciekawych patentów. Jeśli chodzi o sterowanie, hydraulika jest w standardzie, ale dostępne są też dwie opcje sterowania elektronicznego.

O ofercie lubelskiego producenta, możliwościach konfiguracji i wyposażenia mówią przedstawiciele firmy: Julia Góra i Grzegorz Tomczyk.

Zobacz również, jak Sipma testuje rozsiewacze na hali wysiewów