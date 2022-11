Na targach EIMA International widzieliśmy wiele wspaniałych maszyn – autonomicznych, napędzanych silnikami elektrycznymi, hybrydowymi czy na gaz. Ale oprócz nich naszą uwagę zwrócił niepozorny, zwykły traktor marki Irum.

No może nie taki zwykły, bo rumuński i wykonany niezależnie od światowych koncernów. Czy mieliście kiedyś styczność z ciągnikami z tego kraju? My mieliśmy, ale z tymi „legendarnymi”, z fabryki Uzina Tractorul Brașov (UTB), które spotkaliśmy podczas zeszłorocznych żniw w Rumunii. Wtedy mieliśmy okazję zobaczyć jak się pracuje najsłynniejszym rumuńskim traktorem czyli UTB Universal 650. Niestety firma UTB nie istnieje od 2007 r.

Teraz, na targach EIMA 2022, mieliśmy okazję zapoznać się z nowym ciągnikiem z kraju Draculi. Irum Tagro pojawił się jako prototyp w 2018 r., a rok później ruszyła jego produkcja. Koncepcja ciągnika została opracowana w Centrum Badań i Rozwoju Maszyn Rolniczych i Leśnych (IFOR), które działa przy fabryce Irum w rumuńskim mieście Reghin.

Irum ma prawie 70 lat tradycji

Firma Irum nie wypadła sroce spod ogona. Zakład od lat produkuje ciągniki leśne (serii TAF) , ładowacze czołowe (IFRON), kolejki linowe oraz części do swoich sprzętów. Przedsiębiorstwo istnieje już prawie 70 lat (zostało założone w 1953 r.), a jej głównym przedmiotem działalności od lat była produkcja różnego rodzaju maszyn i urządzeń rolniczych oraz leśnych.

W między czasie montowano w Reghin własne wersje MTZ Belarus. Teraz przyszedł czas na własny ciągnik rolniczy, który, co warto od razu zaznaczyć, nie ma zbyt wiele wspólnego z produktem białoruskim.

- Ciągnik w całości, oprócz silnika marki FPT, powstaje w Rumunii, w naszej fabryce. Mamy plotery, maszyny, cały zakład gotowy do wykonania tego rodzaju maszyn – zapewnił nas Dan Ceoarec, dyrektor sprzedaży Irum, podczas rozmowy na rumuńskim stoisku na targach.

Irum Tagro 102 spełnia wszelkie normy

Ciągnik z Rumunii jest napędzany silnikiem wysokoprężnym typu F36 produkcji FPT (Fiat Power Train). Jest to typowy czterocylindrowy, rzędowy silnik wyposażony w common rail, turbosprężarkę i intercooler. Co ważne włoska jednostka o pojemności skokowej 3595 cc, mocy 102 KM i 430 Nm momentu obrotowego spełnia normy Stage V.

W wyposażeniu standardowym znajduje się m. in. klimatyzacja, webasto, radio, dodatkowe światła robocze, przedni WOM 540/1000, czterosłupkowa kabina ze wszelkimi certyfikatami bezpieczeństwa, napęd na cztery koła.

Ciągnik będzie dostępny w Polsce

Co ważne Dan Ceoarec zapewnił nas, że ciągnik będzie dostępny w Polsce. Na razie są prowadzone zaawansowane rozmowy z firmami. Przedstawiciel fabryki nie mógł jeszcze zdradzić nazw dealerów, ale potwierdził, że Irum na pewno pojawi się na naszym rynku.

O gustach się nie dyskutuje, ale nam ciągnik Irum po prostu się podoba pod względem stylizacji. Oczywiście pamiętając z jakiej półki cenowej pochodzi ten sprzęt, fot. K.Pawłowski

Zapewne jesteście ciekawi ceny. Dan Ceoarec powiedział, że na rynkach zachodnich ciągnik kosztuje ok. 43 tys. euro i zapewne cena w Polsce będzie podobna. Zatem wygląda na to, że będzie to ciągnik dość konkurencyjny i może skusić wiele osób.

Siedzieliśmy w środku i musimy przyznać, że wykonanie, choć oczywiście proste i bez fajerwerków, znacznie przebija produkty z Indii czy Białorusi. Co do designu zewnętrznego to Irum może się podobać, ale na polu liczy się efektywność. Mamy nadzieję sprawdzić ją jak ciągnik będzie już dostępny na polskim rynku. Życzymy firmie Irum powodzenia w Polsce i w naszym regionie.

Irum Tagro 102 z przednim ładowaczem produkcji rumuńskiej firmy, fot. K.Pawłowski

Warto wspomnieć, że w ofercie Irum na rynek wewnętrzny znajdziemy małe traktory sprzedawane pod własną marką, ale najprawdopodobniej pochodzące, jak kiedyś w Ursusie, z koreańskiej firmy Branson. Irum sprzedaje w Rumunii również inne urządzenia rolnicze, w tym także polskie maszyny uprawowe Euro-Masz i Bomet, kosiarki marki Lisicki, prasy Sipma i Ursus, wozy asenizacyjne Meprozet. Przedstawiciel rumuńskiej firmy pochwalił polskie maszyny, które doskonale wypadają w porównaniu jakości do ceny.