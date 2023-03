W zeszłym roku w relacji z targów EIMA informowaliśmy, że wkrótce na polski rynek trafi rumuński ciągnik Irum Tagro 102. Rumuni dotrzymali słowa i pierwszego Iruma w Polsce zobaczymy już za tydzień w Kielcach.

Irum Tagro 102 nie jest specjalną nowością na światowym rynku. Wprawdzie wersja z silnikiem Stage V produkcji FPT jest oferowana od niedawna, ale sam traktor jest obecny w sprzedaży od 2019 r., a pierwszy prototyp został zaprezentowany już w 2018 r.

Koncepcja ciągnika została opracowana w Centrum Badań i Rozwoju Maszyn Rolniczych i Leśnych (IFOR), które działa przy fabryce Irum w rumuńskim mieście Reghin. Wprawdzie Irum nie jest jeszcze znany w Polsce, czy w ogóle w Europie, ale nie jest też nowym podmiotem na mapie europejskich zakładów. Fabryka od lat produkuje ciągniki leśne (serii TAF) , ładowacze czołowe (IFRON), kolejki linowe oraz oczywiście części do swoich sprzętów. Przedsiębiorstwo zostało założone w 1953 r. (zatem w tym roku obchodzi jubileusz 70-lecia). W pewnym momencie na liniach montażowych w Reghin pojawiły się przerobione przez Rumunów MTZ Belarus. Od ponad 4 lat Irum produkuje własny ciągnik rolniczy, który, co warto od razu zaznaczyć, nie ma wiele wspólnego z produktem białoruskim.

Hydro-Masz będzie sprzedawał Irumy

Sprzedażą rumuńskiego ciągnika w Polsce zajmie się firma Hydro-Masz z Zapola w woj. łódzkim, znana m. in. z importu koreańskich ciągników TYM oraz produkcji własnej (m. in. TUZ-ów, agregatów uprawowych, posypywarek, pługów śnieżnych). Pierwsze trzy sztuki rumuńskich maszyn są już na placu firmy z okolic Sieradza.

Czarne Irumy przyjechały na plac Hydro-Maszu 9 marca, fot. Hydro-Masz

Jedna sztuka rumuńskiego traktora zostanie pokazana na targach Agrotech w Kielcach w dniach 17-19 marca br.

Z pewnością to rumuński traktor będzie główną gwiazdą stoiska Hydro-Maszu, ale oprócz Iruma na stanowisku firmy spod Sieradza rolnicy zobaczą trzy sztuki ciągników TYM (modele: T575, T475, T255) oraz dwie sztuki ciągników McCormick, których dealerem jest firma Hydro-Masz (w Kielcach pojawi się model X3 oraz najprawdopodobniej X5).

Zapewne uważni czytelnicy zauważyli, że „polskie” Irumy są pomalowane na kolor czarny, zaś oryginalny Irum oferowany w Rumunii posiada lakier koloru czerwonego, czyli tradycyjną barwę producenta z kraju Draculi. Musimy przyznać, że w czarnym kolorze Irumowi do twarzy. Ciągnik wygląda lepiej, niektórzy na pierwszy rzut oka mogą go pomylić z serią Warrior Dautz-Fahra.

Irum Tagro 102 przeznaczony na polski rynek jeszcze na terenie rumuńskiego zakładu, fot. Irum

- Irumy produkowane na zamówienie Hydro-Masz będą standardowo malowane na kolor czarny. Powód jest bardzo prosty i wcale nie chodzi tu o estetykę. Po prostu w ofercie mamy jeszcze ciągniki TYM oraz McCormick, które są także czerwone. W fabryce w Reghin jest możliwość wybrania koloru i z tego skorzystaliśmy. Chcemy odróżnić od siebie traktory z naszej oferty. Oczywiście jeśli komuś podoba się Irum w kolorze czerwonym to nie problemu, by taki ciągnik zamówić – powiedział nam Marcin Sęcerski z firmy Hydro-Masz

Spełnia wszystkie normy

Jak już wspominaliśmy ciągnik z Rumunii jest napędzany silnikiem wysokoprężnym produkcji FPT (Fiat Power Train) typu F36. Silniki z tej serii to jedne z bardziej sprawdzonych jednostek wykorzystywanych przez renomowanych producentów – podobny motor występuje m. in. w New Hollandzie T4.120F, który zdobył tytuł ciągnika roku w kategorii Best of Specialized. Wymienione silniki występują także w ciągnikach marek Landini i McCormick czy ładowarkach Merlo.

Silnik serii F36 to czterocylindrowy, szesnastozaworowy, rzędowy silnik wyposażony w common rail, turbosprężarkę i intercooler. Co ważne włoska jednostka o pojemności skokowej 3595 cc, mocy 102 KM i 430 Nm momentu obrotowego spełnia normy Stage V.

Tak prezentował się Irum Tagro 102 podczas targów EIMA 2022, fot. K.Pawłowski

- Ciągnik w całości, oprócz silnika marki FPT i napędów Hema, powstaje w Rumunii, w naszej fabryce. Mamy plotery, maszyny, cały zakład gotowy jest do wykonania tego rodzaju maszyn – zapewnił nas Dan Ceoarec, dyrektor sprzedaży Irum, podczas rozmowy na rumuńskim stoisku na targach EIMA 2022 w Bolonii.

Konkurent dla Zetora?

W wyposażeniu standardowym Irum Tagro 102 znajduje się m. in. klimatyzacja, webasto, radio, dodatkowe światła robocze, przedni WOM 540/1000, czterosłupkowa kabina ze wszelkimi certyfikatami bezpieczeństwa, napęd na cztery koła. Napędy dla Rumunów są produkowane przez turecką firmę Hema, która swoje produkty sprzedaje m. in. firmom Hattat czy Valtra.

Mieliśmy już okazję siedzieć w środku rumuńskiej maszyny i musimy przyznać, że wykonanie, choć oczywiście proste i bez fajerwerków, przebija większość produktów z Indii, Chin czy Białorusi.

Co do designu zewnętrznego to Irum może się podobać – na pewno nie jest brzydki. A szczególnie czarna barwa przygotowana na rynek polski przypadła nam do gustu. Oczywiście najważniejsze, żeby ciągnik sprawdził się w pracy na polu lub gospodarstwie, a wygląd to czasem rzecz drugorzędna.

Irumy przeznaczone na polski rynek czekają na transport, fot. Irum

- Głównym konkurentem na rynku polskim jest według nas Zetor Proxima. Podobna jakość, moc, możliwości, wykonanie, no i to co najważniejsze - cena – powiedział nam Marcin Sęcerski z firmy Hydro-Masz

Ile będzie kosztował Irum Tagro 102?

W firmie Hydro-Masz dowiedzieliśmy się, że ciągnik będzie kosztował (w tej chwili) 249,5 tys. zł netto w zestawie z TUZ-em. Okres oczekiwania to ok. 45 dni, zatem na ciągniki nie trzeba długo czekać. Nic dziwnego - najbardziej skomplikowany element traktora to silnik FPT, reszta to czysta mechanika, z którą nie ma problemów w produkcji.

Ciągniki można już zamawiać w firmie Hydro-Masz w Zapolu koło Sieradza. Czy uważacie, że rumuńskie traktory mają szanse na dobrą sprzedaż w Polsce?