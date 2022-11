Chcąc zmniejszyć koszty uprawy oraz ograniczyć czas potrzebny na jej wykonanie warto stawiać na maszyny, które pozwalają na wykonanie kilku czynności za jednym przejazdem. Przykładem takiego agregatu jest chociażby Runo SN 30, a więc nowość na sezon 2023 w ofercie firmy Agro-Masz.

Pocięcie resztek pożniwnych, głęboka uprawa, wysiew nawozu oraz siew – te wszystkie zabiegi możemy wykonać za jednym przejazdem jeśli skorzystamy z agregatu Runo SN 30 i wyposażamy go w proponowane przez producenta rozwiązania.

Agro-Masz Runo SN 30

Omawiany agregat wyposażony jest w trzy rzędy zębów roboczych z zabezpieczeniem sprężynowym. Producent daje do wyboru klientom dwa rodzaje elementów roboczych – do pracy płytkiej o szerokości 80 mm wraz z podcinaczami oraz do pracy głębokiej o szerokości 40 mm. Zęby robocze są dodatkowo wyposażone w adaptery do aplikacji nawozu.

Elementy robocze wyposażone są w adaptery do wgłębnej aplikacji nawozu fot. Tomasz Kuchta

Za sekcją zębową znajdują się talerze zagarniające o średnicy 460 mm z zabezpieczeniem gumowym oraz z bezstopniową regulacją głębokości roboczej.

Całość dopełnia regulowany hydraulicznie wał oponowy złożony z kół o rozmiarze 185/65 R15. Jest on odpowiedzialny za zagęszczenie gleby, a dodatkowo to właśnie na nim spoczywa ciężar maszyny podczas transportu.

Aby podnieść funkcjonalność agregatu możemy doposażyć go w montowany z przodu wał nożowy o średnicy 380 mm. Jest on regulowany hydraulicznie, a jego elementy robocze są obustronnie ostrzone i obrobione cieplnie, co powinno skutkować ich dłuższą żywotnością.

Opcjonalny wał nożowy o średnicy 380 mm fot. Tomasz Kuchta

Za pomocą sprzęgu możemy także zaczepić do niego siewnik SN300, a przy równoczesnym zastosowaniu zbiornika frontowego na nawóz Ikar będziemy mogli równocześnie za jednym przejazdem aplikować nawóz.

Maksymalna głębokość pracy agregatu wynosi 25 cm, a minimalne zapotrzebowanie na moc ciągnika producent określił na 140 KM.

Pokaz polowy maszyny

W czasie pokazu polowego zestaw skomponowany z agregatu Runo SN 30 z siewnikiem oraz zbiornikiem czołowym współpracować z traktorem Fendt 415 Vario i rozwijał prędkość ok. 8 km/h przy pracy na glebie lekkiej.

Prace maszyny skomentował obecny na pokazie prof. UPP, dr hab. inż. Tomasz Piechota z Katedry Agronomii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

- Na polu mamy do czynienia z dużą ilością resztek pożniwnych po zbiorze rzepaku, a mimo to maszyna nie zapycha się i umieszcza nasiona na równomiernej głębokości. Większość resztek pozostała przy samej powierzchni gleby, zatem możemy powiedzieć że agregat w niewielkim stopniu miesza, za to głęboko i skutecznie spulchnia glebę, co też było zadaniem tej uprawy – zaznaczył Piechota.

W pracy z tak rozbudowanym agregatem radził sobie Fendt 415 Vario fot. Tomasz Kuchta

O korzyściach płynących z takiej uprawy naukowiec wypowiedział się w następujących słowach.

- W tej sytuacji mamy do czynienia z uprawą konserwującą, gdzie ściółka chroni glebę i zapobiega nadmiernemu parowaniu wody. Dodatkowo głębokie spulchnienie w połączeniu z wgłębnym nawożeniem pozwoli na prawidłowy rozwój systemu korzeniowego i korzystanie z nawozu nawet w warunkach deficytu opadów – podsumował prof. UPP, dr hab. inż. Tomasz Piechota z Katedry Agronomii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

Korzystając z okazji wykonano także próbny przejazd agregatem w surowym ściernisku pozostawionym po zbiorze zboża. W takich trudnych warunkach Piechota zwrócił uwagę na fakt, iż ściółka została równomiernie rozmieszczona na całej powierzchni pola, przez co nie będzie ona przeszkadzała w późniejszej wegetacji zasianego zboża.