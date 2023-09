Ruszają targi rolnicze Agro Show 2023 w Bednarach. W tym roku na terenie lotniska w Bednarach swój asortyment prezentuje ok. 700 firm na łącznej powierzchni ponad 120 ha. Tłumy zwiedzających na bramkach wejściowych pozwalają przypuszczać, że zainteresowanie ofertą jest duże.

694 wystawców - dokładnie tyle firm ma swoje stoiska na targach Agro Show. To blisko o 60 firm więcej niż w ubiegłym roku, choć wynajęta przez nich powierzchnia nieznacznie się zmniejszyła - o 1 proc.

Więcej wystawców, ale brakuje kilku dużych firm

Powierzchnia wynajęta przez wystawców zmniejszyła się minimalnie - brakuje kilku dużych firm, które zawsze zajmowały dobrych kilka tys. metrów kwadratowych.

Koniunktura w rolnictwie nie jest za ciekawa, ale jednak sumarycznie wystawców jest więcej. Przedstawiciele organizatora targów - Polskiej Izby Gospodarczej Maszyn i Urządzeń Rolniczych - zachęcają do odwiedzania stoisk znajdujących się nie tylko przy głównym pasie, ale też po bokach - tam w tym roku stoisk jest zdecydowanie więcej.

Goście z zagranicy, sporo firm z Chin

Warto dodać, że wśród kilkuset firm, niemal setka to wystawcy zagraniczni. Co ciekawe, w tym roku swoją ofertę pokazuje aż 20 firm z Chin. Jak mówią przedstawiciele PIGMiUR, decyzja Chińczyków o udziale w targach była poprzedzona dogłębnymi analizami rynku i można się spodziewać, że w przyszłym roku będą oni mieli większe stoiska.

Na targach można też znaleźć dwa narodowe stoiska: jedno ukraińskie z 17 firmami i drugie niderlandzkie.

Kompleksowa oferta na Bednarach

Do oglądanie jest zatem bardzo dużo. Impreza w Bednarach to przede wszystkim wielkie święto maszyn, ale nie brakuje tutaj też firmy oferujących inny asortyment potrzebny do produkcji rolnej: nasiona, nawozy, wyposażenie budynków inwentarskich, magazynów itp.

Nie zabraknie też wydarzeń towarzyszących. Warto kibicować uczestnikom konkursu Mechanik na medal i Młody mechanik na medal. Są też rządowe instytucja oraz ośrodki doradztwa rolniczego. Jednym zdaniem - oferta targów jest bardzo kompleksowa.

Pokazy z maszynami autonomicznymi i dronami

Targom tradycyjnie towarzyszą pokazy. W tym roku postawiono na rolnictwo precyzyjne. Na polu pokazowym będzie można zobaczyć m.in. innowacyjne rozsiewacze nawozów, opryskiwacze, ale też maszyny autonomiczne i drony rolnicze.

Targi Agro Show 2023 w Bednarach potrwają 3 dni (22-24 września). Bilety wstępu (wprowadzone rok) temu można nabyć na miejscu lub online (polecamy ten drugi sposób).

