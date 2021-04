Ruszyły testy nowego rosyjskiego ciągnika

Pod koniec ubiegłego roku pisaliśmy o najnowszym ciągniku rosyjskiej firmy Rostselmash, czyli modelu RSM 1370 o mocy znamionowej 366 KM. Właśnie ruszyły testy torowe jego młodszego brata RSM 1290 dysponującego 291 końmi.

Oba modele są przedstawicielami najnowszej, wdrażanej właśnie do produkcji serii RSM 1000 pochodzącej od rosyjskiego producenta maszyn z Rostowa nad Donem. Docelowo premierowa linia produktowa ma składać się z 5 modeli: RSM 1270, 1290, 1310, 1350 i 1370.

Nowe konstrukcje bazują na maszynach kanadyjskiej firmy Versatile, której od roku 2007 Rosjanie są właścicielami. Żeby być jednak precyzyjnym, to w owym roku Rostselmash kupił koncern Buhler Industries, w skład którego wchodzi właśnie marka Versatile.

Pierwsze testy w Państwowej Stacji Badań Maszyn Regionu Centralno-Czarnoziemnego

Ciągnik Rostselmash RSM 1290 jest pierwszym egzemplarzem przedprodukcyjnym, który został przekazany na testy do Federalnej Instytucji Budżetowej "Państwowa Stacji Badań Maszyn Regionu Centralno-Czarnoziemnego” w rejonie kurskim.

Powstał tam w ostatnim czasie (podobnie jak w innych rosyjskich placówkach tego typu) nowoczesny tor testowy, na którym można sprawdzać właściwości trakcyjne, hamulce, wydajność oświetlenia oraz ogólną wytrzymałość i żywotność poddawanym tam próbom maszyn

Drugi egzemplarz ciągnika Rostselmash RSM 1290 zostanie wysłany do prac wiosennych we wspomnianym rejonie kurskim. Kiedy maszyny wejdą do produkcji seryjnej? Prawdopodobnie na początku przyszłego roku.

Garść parametrów

Opisany Rostselmash RSM 1290 to nowoczesna konstrukcja. Traktor dysponuje silnikiem o mocy 291 KM sparowanym ze skrzynią Powershift, wydajną hydrauliką na poziome 284 l/min z łączem Power Beyond i udźwigiem tylnego TUZ prawie 8 ton.

Na zamówienie ciągnik może być wyposażony w przedni TUZ i WOM. Komfortowa kabina o bardzo dobrej widoczności wyposażona jest m.in. w wirtualne zegary, dwa kolorowe wyświetlacze, podłokietnik z dżojstikiem oraz elektrozawory obsługiwane przełącznikami kołyskowymi.