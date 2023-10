W ubiegłym roku rynek kombajnów w Polsce zamknął się ilością ponad 1200 szt. maszyn, co było wynikiem rekordowym na tle ostatnich lat. Obecne dane z importu tej grupy maszyn są „siłą rozpędu” na dobrym poziomie, co jednak nie oznacza podobnej sprzedaży.

W ubiegłym roku na rynek Polski wprowadzonych zostało ponad 1220 kombajnów zbożowych. Dane dotyczą wszystkich grup tych maszyn, czyli zarówno konstrukcji konwencjonalnych, hybrydowych jak i stricte rotorowych.

Nie ma już małych, tanich kombajnów

Do sierpnia bieżącego roku, rynek był w zasadzie na tym samym poziomie co ubiegłoroczny w analogicznym okresie – ok. 1000 szt. maszyn.

Warto przy tym wspomnieć, że kombajny klawiszowe odnotowują spadek ok. 2 proc. w strukturze sprzedaży. To wpisuje się w coraz bardziej widoczny od kilku lat trend na zakup coraz większych i coraz bardziej wydajnych maszyn żniwnych. Wyrazem tego jest również w przypadku marki Deutz-Fahr rezygnacja z produkcji kombajnów serii C5000, które jeszcze kilka lat temu stanowiła trzon sprzedaży tej grupy maszyn przez DF-a w Polsce.

Podobnie jest u konkurentów. Na rynku nie ma już praktycznie w ofercie nowych niewielkich kombajnów – o mocy poniżej 200 KM. W firmie Claas zniknęła seria Avero, a New Hollandzie np. model TC 4.90. U John Deere'a oferta rozpoczyna się od kombajnów serii T - od jakiegoś czasu nie ma już serii W.

Ciągle jednak zdecydowanie dominują maszyny z tradycyjnym systemem omłotu i separacji ziarna. Ta grupa w 2022 r. stanowiła niemalże 82 proc. wszystkich kombajnów.

Zamówienia na kombajny – produkcja nie jest „z dnia na dzień”

W ubiegłym roku kombajny sprzedawały się jak przysłowiowe świeże bułeczki i jak mówią przedstawiciele z branży, „place dealerów zostały wyczyszczone”. Sprzedałoby się nawet więcej maszyn, gdyby tylko były dostępne.

Niestety przypadku tak dużych i skomplikowanych maszyn, zamówienia przez przedstawicielstwa danej marki w kraju muszą być składane w fabrykach z odpowiednim wyprzedzeniem i nie są to rzeczy, które dzieją się z tygodnia na tydzień, a raczej są to kwestie sięgające co najmniej kilku miesięcy, a nawet grubo ponad roku. Oczywiście pewne przesunięcia są możliwe pomiędzy danymi krajami – gdzieś sprzedaż wyhamował, a gdzieś nieco wzrosła i naturalnym jest w takich przypadkach, że da się trochę zmienić kierunki dostaw, czy dokonać pewnych korekt w zamówieniach.

Kombajny Deutz-Fahr C6305 TS i C6205 TS, fot.kh

Zimowo-wiosenne obniżki cen płodów rolnych w skupach zrobiły jednak swoje i popyt na kombajny zmniejszył się wyraźnie, co potwierdza Grzegorz Wójcik, specjalista ds. kombajnów z SDF Polska.

- Niby teoretycznie sprzedaż jest na podobnym poziomie jak ubiegłoroczna (biorąc pod uwagę dane z importu, przyp. red.), ale dużo maszyn pozostaje jednak na stokach. Ta sytuacja nie dotyczy tylko naszej marki ale widzimy to u wszystkich – mówi Grzegorz Wójcik. - Kombajny produkuje się z dużym wyprzedzeniem. Na przykład my zamawiamy teraz kombajny na przyszły rok i przyznam, że na obecnym, niestabilnym rynku – zwłaszcza jeśli chodzi o ceny zboża – trudno jest cokolwiek prognozować – zauważa specjalista z SDF.

Deutz-Fahr sprzedał w Polsce w ubiegłym roku 70 szt. swoich kombajnów.

– Biorąc pod uwagę rynek kombajnów klawiszowych, bo nie mamy „rotorów”, nasz udział wyniósł ok. 7 proc. W tym roku do końca sierpnia mamy ok. 8,5 proc. – analizuje Grzegorz Wójcik.

Jak dodaje Grzegorz Wójcik, jednym z powodów obecnej, mniejszej sprzedaży kombajnów jest przestój w realizacji działań inwestycyjnych związanych z dotacjami na rozwój usług rolniczych, z udziałem których maszyny żniwne są często nabywane.

Kombajny Deutz-Fahr – dzisiaj wszystkie z Turbo Separatorem

Zdecydowaną większość kombajnów Deutz-Fahr bo 45 szt. z 70, stanowiły kombajny serii C6000 TS, pozostałe 25 maszyn to kombajny serii C7000 i C9000. Wszystkie kupione pojazdy były wyposażone w Turbo Separator (TS), czyli dodatkowy bęben domłacający, który podnosi wydajność pracy średnio o co najmniej 15 proc. w porównaniu do modeli bez tego wyposażenia.

Maszyny bez TS-a są dostępne w ofercie, ale w praktyce nie są zamawiane. Jak mówi Grzegorz Wójcik, od dwóch przedstawicielstwo SDF nie zamawiało tego typu kombajnów na rynek Polski, bo nie było o to zapytań wśród klientów.

- Różnica w cenie jest ok. 3 tys. euro, a więc ok. 13 tys. zł, czyli de facto nie ma sensu zamawiać kombajnu bez Turbo Separatora. Jeszcze 12-15 lat temu 90 proc. sprzedawanych przez nas kombajnów było bez dodatkowego bębna – zauważa specjalista z Grupy SDF.

Obecnie najmniejszym kombajnem w ofercie Deutz-Fahra jest model C6205 TS i jego nieco nowocześniejszy odpowiednik – nowość na rynku: C6305 TS. To maszyny 5-klawiszowe, napędzane silnikami 250-konnymi.

Cena pierwszego oscyluje w granicy 812-818 tys. zł (660-665 tys. zł netto), natomiast drugi kosztuje ok. 861 tys. zł brutto (700 tys. zł netto). Ceny dotyczą kombajnów wyposażonych w heder zbożowy o szerokości 4,8 lub 5,4 m.