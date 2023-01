Nowy Rok to często okres w którym zakładamy sobie realizację różnych postanowień lub też planujemy inwestycje na kolejny sezon. Z tymi inwestycjami, o ile dotyczą rynku wtórnego, warto nie zwlekać, bo jak pokazują liczne przykłady, ciekawe ogłoszenia znikają momentalnie.

Ceny nowych maszyn rolniczych "szorują po suficie", równolegle sprzedajemy wyprodukowane przez nas płody rolne po stale obniżających się stawkach. Chcąc mimo wszystko dokonywać inwestycji w gospodarstwach nie dziwi fakt, że coraz bardziej ochoczo spoglądamy w kierunku maszyn używanych. Tutaj jednak pośpiech jest wskazany.

W poszukiwaniu maszyny używanej

Zima w przypadku rolnika zajmującego się produkcją roślinną to okres, kiedy ma nieco więcej wolnego czasu i często spożytkowuje go na planowaniu inwestycji, czy chociażby przeglądaniu ofert na portalach ogłoszeniowych.

Ofert tych w poszczególnych grupach produktowych na ogół nie jest dużo, więc łatwo możemy zaobserwować, jak szybko po dodaniu ogłoszenia jest ono nieaktualne.

Tylko w przeciągu ostatnich dosłownie trzech tygodni zauważyłem kilka przykładów, które stały się nieaktualne w dosłownie dobę od ich opublikowania. Co łączyło te wszystkie oferty? Na pierwszy rzut oka ich całkiem dobry stan techniczny oraz niezła cena.

Ciekawe oferty maszyn rolniczych na rynku wtórym sprzedają się w oka mgnieniu fot. kh

Pierwsza z maszyn została przeze mnie dostrzeżona przed połową grudnia, był to kombajn zbożowy. Aura na zewnątrz delikatnie to ujmując była mało sprzyjająca, bowiem panowały temperatury na poziomie -10 st. Celsjusza, a dodatkowo krajobraz zasypany był 30-centymetrową warstwą śniegu. Stwierdziłem więc, że jak tylko pogoda się poprawi, drogowcy choć trochę przygotują drogi, to wyruszymy na oględziny.

Po dwóch dniach skontaktowałem się ze sprzedającym i usłyszałem, że kombajn jest już sprzedany. Nie spodziewałem się takiego obrotu sprawy, no ale jest to jakaś nauczka na przyszłość.

Kolejną, na pierwszy rzut oka ciekawą, ofertę znalazłem 23. grudnia, jednak stwierdziłem że nie ma sensu kontaktować się ze sprzedającym, no bo komu przecież chciałoby się jeździć, oglądać, czy dokonywać zakupu w przededniu świąt Bożego Narodzenia?

Jakież było moje zaskoczenie, gdy już nazajutrz w ogłoszeniu pojawił się wielki, czerwony napis: "sprzedane". No cóż, następnym razem trzeba będzie działać szybciej.

30 grudnia rozmawiałem ze znajomym, który właśnie sprowadził interesujący kombajn, po czym wystawił go na sprzedaż. Uznałem, że będzie to kolejna okazja, aby zaobserwować, po jakim czasie uda mu się sprzedać tę maszynę. Już w sylwestrowe przedpołudnie otrzymałem SMS-a o treści „Już nieaktualne”.

Warto się spieszyć

Te kilka powyższych przykładów jasno pokazuje, że jeśli odpowiednio zaplanowaliśmy zakup danej maszyny i jesteśmy pewni tej inwestycji, to zdecydowanie warto trzymać rękę na pulsie i szybko reagować na ciekawie wyglądające oferty.

Oczywiście nie oznacza to, że z samym zakupem mamy się spieszyć – co to, to nie. Osobiście nie lubię w tej kwestii gdybania i jeśli znajduję ofertę, która wydaje mi się interesująca, to staram się jak najszybciej umówić się ze sprzedającym i na żywo ocenić, czy oferta faktycznie jest godna rozważenia.

Uważajmy przy tym na nieuczciwych handlarzy, którzy często potencjalną niedostępnością maszyny będą chcieli wyłudzić od nas wpłatę rezerwacyjną. Szczególnie ostrożni musimy być, gdy taka opłata jest od nas wymagana w sytuacji, gdy nie mieliśmy okazji wcześniej zobaczyć maszyny na żywo. To ostatnimi czasy bardzo popularna metoda oszustwa, o której kiedyś już pisaliśmy.