John Deere zyskuje na znaczeniu we Francji i ma już prawie 23 proc. udziału w rynku, fot. K.Pawłowski

Kontynuujemy podróż po Europie w celu sprawdzenia rynku ciągników za rok 2022. W Polsce i we Włoszech odnotowano spadki, zaś we Francji sytuacja wygląda na stabilną – jest minimalny wzrost. Zmian ilościowych nie wiele – co najwyżej konkretne marki trochę straciły, inne zyskały.

W Polsce i we Włoszech mimo spadków producenci nie mogą narzekać – średnia z ostatnich lat jest mniejsza niż zeszłoroczny wynik, więc sezon 2022 nie można uznać za zmarnowany. We Francji sytuacja wygląda nieco inaczej. Nad Sekwaną sprzedaż ciągników w 2021 r. wzrosła tylko o 2,7 proc, a w zeszłym roku zwyżka wyniosła zaledwie 0,04 proc. /Zatem nad Sekwaną nie mieliśmy do czynienia z tak dużymi wzrostami w 2021 r. i znacznym spadkiem w 2022 r. Biorąc pod uwagę bieżącą sytuację na rynku, czyli brak maszyn i podzespołów oraz szalejące ceny, minimalny wzrost należy uznać za spory sukces.

Liczy się 50 KM i więcej

W tej chwili dysponujemy tylko rankingiem zarejestrowanych maszyn o mocy powyżej 50 KM w podziale na marki uzyskane z systemu rejestracji pojazdów francuskiego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Na szczegółowe wyniki od związku producentów maszyn rolniczych Axema jeszcze czekamy.

Sprzedaż w zeszłym roku wyniosła 28 480 sztuk, wobec 28 360 sztuk w 2021 r. Choć różnicy w liczbach praktycznie nie ma to w zestawieniu marek znajdzie się kilka niespodzianek.

Swoje wpływy najmocniej straciły takie firmy jak: New Holland i Kubota, zaś największe wzrosty tyczą się Masseya Fergusona i Valtry (czyli firm z koncernu AGCO). Zatem wzrosty na krajowym rynku pokrywają się z sytuacją we Włoszech.

John Deere trzyma się mocno

W roku 2021 liderem rynku francuskiego, już kolejny sezon, był John Deere. Amerykańska marka zwyciężyła także w 2022 r. z udziałem 22,9 proc w rynku. To oznacza wzrost na poziomie 2,4 proc. w porównaniu do 2021 r. Producent z USA w lokalnych mediach tłumaczy to sukcesem serii 6R i 6M. Warto dodać, że przede wszystkim amerykańska firma nie odnotowała spektakularnych przerw w produkcji w Niemczech.

W 2022 r. New Holland stracił we Francji drugie miejsce i aż 1,7 proc. rynku, fot. mat. prasowe CNH Industrial

Massey Ferguson idzie jak burza

W 2021 r. na drugim miejscu znalazł się New Holland, zaś na trzecim Fendt. Rok później role się odwróciły i w efekcie Fendt wszedł na drugą pozycję, kosztem włoskiej marki, która odnotowała największy spadek wśród najbardziej popularnych firm (13,6 proc. w rynku, strata -1,7 proc.). Wykorzystał to Fendt, który w zasadzie nie zmienił swojego statusu we Francji (13,8 proc. rynku, +0,2 proc.).

Na kolejnych pozycjach uplasowały się marki, które większość swoich produktów wytwarzają we Francji. Co ciekawe obie mają ten sam kawałek rynku wynoszący 10,1 proc. Ale Claas zmniejszył go o 0,4 proc., zaś Massey Ferguson zwiększył aż o 1,6 proc. To już kolejny kraj, w którym Massey Ferguson kończy sezon 2022 z większym udziałem w rynku.

Na kolejnych pozycjach znaleźli się: Case IH (7,6 proc.), Valtra (6,8 proc.), Kubota (4,8 proc.), Deutz-Fahr (4,5 proc.), McCormick (1,6 proc.), Same (1,4 proc.) i Landini (1,3 proc.).

W ciągu najbliższych tygodni stowarzyszenie Axema opublikuje własny raport na ten temat, w którym znajdą się także maszyny o niższych mocach niż 50 KM pracujące w sadach, winnicach i komunalce. Wyniki mogą się wówczas różnić od 0,1 do 0,3 proc., a zyskać mogą takie marki jak New Holland, Massey Ferguson, Kubota, Same czy Landini.

Najwięcej zyskały marki AGCO, a zwłaszcza Valtra (na zdjęciu) oraz Massey Ferguson, fot. kh