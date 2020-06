Rynek nowych ciągników w maju z niesłabnącym wzrostem

Po raz kolejny ubiegły miesiąc był bardzo dobry dla sprzedawców nowych ciągników. Liczba zarejestrowanych maszyn była większa zarówno w odniesieniu do kwietnia br. jak również w porównaniu do maja roku ubiegłego.

Dane które na podstawie CEPiK zebrała Polska Izba Gospodarcza Maszyn i Urządzeń Rolniczych pokazują, że w ubiegłym miesiącu zarejestrowano 919 szt. nowych maszyn, co jest drugim wynikiem od początku 2019 roku.

Zarejestrowano aż o 194 szt. więcej nowych ciągników niż przed miesiącem i o 229 szt. więcej niż w maju 2019 roku. Oznacza to wzrost w stosunku do tego samego okresu rok wcześniej o ponad 33 proc. i biorąc pod uwagę ilość rejestracji od początku roku również możemy mówić o dobrym rezultacie.

Jest to najlepszy wynik w perspektywie ostatnich trzech lat, gdyż od stycznia do końca maja zarejestrowano 3758 szt. nowych ciągników podczas gdy w ubiegłym roku było to 3098 szt. A zatem możemy mówić o wzroście o 660 szt., czyli o 21,3 proc..

Jeśli chodzi o liderów rynku to po pierwszych pięciu miesiącach roku na czele sprzedaży pozostaje New Holland z 782 rejestracjami, co daje marce 20,8 proc. udziałów i wynik lepszy niż przed rokiem o 225 szt., kiedy to notowaliśmy 527 rejestracji (wzrost o 48,4 proc.).

Na drugie miejsce powraca marka John Deere. 441 szt. nowych ciągników pozwoliło na osiągnięcie 11,7 proc. udziałów rynkowych. To jednak gorszy wynik John Deere’a niż rok wcześniej ponieważ wówczas zarejestrowano o 4 szt. ciągników więcej. Kubota zajmuje trzecią pozycję po pierwszych pięciu miesiącach 2020 roku a wynik tej marki to 411 szt. i 10,9 proc. udziałów rynkowych. Kubota poprawia swój zeszłoroczny wynik o 28 szt. (7,8 proc.).

Na czwarte miejsce spada marka Deutz Fahr z 405 rejestracjami i udziałami na poziomie 10,8 proc. Wzrost tej marki to 147 szt. - to 57 proc. więcej niż wynik zeszłoroczny. Piątkę zamyka Zetor, który sprzedał odpowiednio 339 szt. i ma 9,0 proc. udziałów rynkowych.

Bardzo dobrze radzi sobie również marka Belarus, której sprzedaż bazuje na ciągnikach nowych z zagranicy. Od początku roku firmie udało się sprzedaż w naszym kraju 429 szt. swoich maszyn.

Jeśli zaś chodzi o liderów w poszczególnych kategoriach mocy to po pięciu miesiącach roku Kubota jest liderem w najniższych kategoriach mocy – poniżej 30 KM oraz w przedziale 30-50 KM. W kolejnych czterech przedziałach mocy od 51 do 200 KM liderem jest New Holland. W najwyższej kategorii powyżej 200 KM , pierwsze miejsce zajmuje marka John Deere.

Z kolei najpopularniejsze modele ciągników po pięciu miesiącach bieżącego roku to odpowiednio Zetor Major CL 80 (podobnie jak przed miesiącem), który osiągnął 121 rejestracji, a na drugim miejscu znalazł się John Deere 6120M z ilością 112 szt. Deutz Fahr 5110 G z ilością 80 szt. zajmuje trzecie miejsce. Na czwartym miejscu mamy reprezentanta marki New Holland – model T6.125 – 68 szt., na piątym również New Holland z modelem TD5.85 z ilością 67 szt.