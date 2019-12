Rynek nowych przyczep: Pronar na czele, ale konkurencja nie śpi

Na rynku nowych przyczep rolniczych cały czas obserwowane są wzrosty, i to całkiem pokaźnie, bo sięgające już 7 proc. w porównaniu do analogicznego okresu styczeń-listopad 2018 r.

Wg. danych opracowanych przez Polską Izbę Gospodarczą Maszyn i Urządzeń Rolniczych na podstawie danych z CEPiK w listopadzie br. zarejestrowano 368 szt. nowych przyczep rolniczych. Był to najlepszy wynik listopada w perspektywie ostatnich 3 lat. Biorąc pod uwagę okres styczeń – listopad, rok 2019 również jest najlepszy w perspektywie ostatnich 3 lat. Od początku roku zarejestrowano 4974 szt. nowych przyczep. To o 306 szt. więcej niż przed rokiem, co daje to wzrost o blisko 7 proc.

Niezmiennie najpopularniejszą marką jest Pronar, gdyż w ciągu jedenastu miesięcy roku zarejestrowano 2095 szt. przyczep tej marki. To o 97 szt. mniej niż rok wcześniej. Pomimo spadku Pronar wciąż utrzymuje pozycję lidera z udziałami 42,1 proc rynku, choć przed rokiem było to 47 proc.

Kosztem lidera zyskują kolejne marki w zestawieniu. Metal-Fach uzyskał wynik 621 rejestracji, To o 133 szt. więcej niż rok wcześniej, co daje wzrost o 27 proc., a udziały rynkowe Metal-Fachu wynoszą 12,5 proc. Trzecie miejsce zajmuje marka Wielton, która również notuje lepszy wynik niż w 2018 roku; 454 rejestracje to o 82 więcej niż przed rokiem (wzrost o 22 proc.). Udziały tej marki wynoszą obecnie 9,1 proc. Czwarte miejsce dla marki Metaltech – 363 szt. i 7,3 proc. udziałów rynkowych. Piątkę zamyka Zasław – 318 szt. i 6,4 proc. udziałów w rynku.

Jeśli chodzi o najpopularniejsze modele sprzedawanych przyczep to pierwsza piątka nadal należy do marki Pronar. Najpopularniejsze modele to Pronar T653/2 (268 szt.), PT612 (170 szt.), P610 (140 szt.). Na czwartym miejscu jest model Pronar T672 (118 szt.), piątkę zamyka Pronar PT606 - 116 szt.

Na koniec warto powiedzieć o województwach z największą liczbą rejestracji w okresie styczeń-listopad 2019 r. Na pierwszym miejscu znalazło się woj. lubelskie z 648 rejestracjami. Na drugim miejscu jest woj. mazowieckie, gdzie zanotowano 544 rejestracje, a w woj. wielkopolskim, które zamyka trójkę zanotowano 541 rejestracji.