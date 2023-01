Jedziemy do Niemiec sprawdzić jakie ciągniki kupowali tamtejsi rolnicy w 2022 r. Tak samo jak w Polsce i we Włoszech u naszych sąsiadów sprzedano w tym czasie znacznie mniej maszyn. Przy okazji podjedziemy także do Austrii – czy tam też odnotowano spadki?

Za naszą zachodnią granicą niespodzianek nie ma – najwięcej ciągników sprzedała firma John Deere wyprzedzając Fendta i Deutz-Fahra. Ogólnie w Niemczech zarejestrowano 30 344 nowych maszyn, co oznacza 12 proc. spadek w stosunku do sezonu 2021.

Mniejsza liczba zarejestrowanych ciągników nie dziwi. Powody są takie same jak we Włoszech czy w Polsce. Maszyn, szczególnie w pierwszym półroczu, brakowało, a do wszystkiego dochodzi niepewna sytuacja geopolityczna i inflacja – wielu rolników nie chce przeinwestować.

Niemcy lubią Johna Deere’a

Pierwsze miejsce zajął John Deere z udziałem w rynku wynoszącym 21,2 proc. (6 425 sprzedanych szt.). Dobra pozycja amerykańskiej marki nie dziwi – od lat zielone ciągniki są bardzo popularne w Niemczech, a wiele osób kojarzy je również jako produkt miejscowy, bowiem najbardziej popularne ciągniki 6M i 6R pochodzą z fabryki w Mannheim. Warto zaznaczyć, że John Deere powiększył swój udział w rynku aż o 3,1 proc., tym samym amerykańska firma zwiększyła dystans do drugiego Fendta z 1,1 proc. do 3,6 proc.

Fendt zdobył w zeszłym roku tytuł ciągnika roku 2023 modelem 7 gen, fot. K.Pawłowski

Deutz-Fahr na lekkim minusie, ale wciąż na podium

Wspomniany Fendt utrzymał drugą pozycję sprzedając 5 319 traktorów, co daje 17,6 proc. rynku. O ile John Deere zarejestrował prawie 300 szt. więcej maszyn niż rok wcześniej to Fendt zanotował spadek o prawie 450 pojazdów. Z zaś drugiej strony Fendt mimo to zyskał w ogólnym rynku 0,7 proc.

Fendt zyskał, a to oznacza, że stracić musiał ktoś inny. Pierwszą firmą stratną w zeszłym roku okazał się trzeci w klasyfikacji Deutz-Fahr, który sprzedał 2381 ciągników, co oznacza 7,9 proc. rynku i spadek w tej tabelce o 0,2 proc. (niecałe 400 ciągników mniej).

Kolejne miejsca zajęły następujące firmy: Case IH/Steyr (2138 szt., 7,1 proc. rynku), Claas (1983 szt., 6,5 proc.), Kubota (1912 szt. 6,3 proc.), New Holland (1620 szt., 5,4 proc.), Massey Ferguson (1300 szt., 4,3 proc.), Valtra (1119 szt., 3,7 proc.), Iseki (537 szt., 1,8 proc.), liczone łącznie Same, Lamborghini, Hürlimann (380 szt., 1,3 proc.) i Mercedes Unimog (302 szt., 1 proc.).

Massey Ferguson znów zyskuje, New Holland znów traci

Jedyne firmy, które zyskały nie tylko w udziale rynku, ale także po prostu sprzedały więcej ciągników niż w roku poprzednim to, oprócz Johna Deere’a, także Massey Ferguson, Valtra, McCormick i Lindner. Największy spadek ilościowy zanotowały firmy New Holland i Kubota.

Co ciekawe na każdym z omawianych do tej pory rynków New Holland traci na znaczeniu, a Massey Ferguson zyskuje. Ciekawe czy taki trend jest wynikiem zawirowań na rynku podzespołów czy Massey Ferguson wygrywa lepszą ofertą? Z drugiej strony New Holland to nadal mocny gracz sprzedający sporą liczbę maszyn (cały czas większą niż MF czy Valtra).

Ciekawiej wyniki wyglądają jeśli weźmiemy pod uwagę tylko ciągniki powyżej 50 KM. Tutaj najwięcej traci Kubota, która spada z szóstego na dziewiąte miejsce (682 szt., 2,9 proc. rynku). Jak wiadomo na zachodzie Kubota wciąż kojarzy się z ciągnikami komunalnymi i specjalistycznymi.

W tej klasyfikacji nastąpiła także zmiana lidera - na pierwsze miejsce wychodzi Fendt, który w tym zestawieniu wyprzedza markę John Deere zaledwie o 7 ciągników, mając ten sam kawałek rynkowego tortu co Amerykanie, wynoszący 22,4 proc.

Co słychać w Austrii?

Przy okazji Niemiec warto omówić także rynek austriacki, który mimo bliskości geograficznej i językowej mocno różni się od swoich sąsiadów. Główne powody to inne ukształtowanie terenu (więcej terenów podgórskich) oraz nieco mniejsze i bardziej specjalistyczne gospodarstwa (ponad 20 proc. farm uprawia w sposób ekologiczny, a wielkość gospodarstw jest ok. trzy razy mniejsza niż w Niemczech).

Zeszłoroczna premiera Steyra - model Absolut CVT 6280, fot.kh

Steyr na topie

W Austrii ogólna sprzedaż ciągników, podobnie jak w innych krajach regionu, notuje spadki i to całkiem poważne. W 2021 r. zarejestrowano ponad 6 tys. ciągników, a w 2022 r. dokładnie 4 566 szt. Jest to wynik o 24,06 proc. gorszy, choć nie fatalny – w 2019 r. sprzedano 4 422 szt., a rok wcześniej zaledwie 3 992 szt.

W Austrii, tak samo jak w innych krajach, gdzie nadal produkowane są traktory rodzimych marek, jak zwykle dobrze radziły sobie sprzęty z napisem „made in Austria”. Największy krajowy producent, czyli należący do CNH Industrial Steyr, sprzedał najwięcej pojazdów na rynku. Tak samo zresztą jak w latach ubiegłych.

W minionym roku Steyr sprzedał 874 ciągniki, co jest wynikiem zdecydowanie słabszym niż rok wcześniej (prawie 1,1 tys. szt. w 2021r.). Paradoksalnie mimo tej straty Steyr zwiększył swój udział w rynku z 18,2 proc. do 19.1 proc. Na tym przykładzie widać jak pogmatwaną dziedziną jest statystyka i jak można nią manipulować w zależności od tego jaki parametr weźmie się pod uwagę. Austriacka marka przed pandemią, w 2018 r., posiadała udział w rynku w wysokości 23,3 proc., co wygląda na wspaniały wynik. Ale przy prawie takiej samej liczbie sprzedanych ciągników na rynku, Steyr miał na koncie tylko 818 szt. zarejestrowanych ciągników.

Kolejne marki na podium także sprzedały mniej niż w zeszłym roku, czasem nawet aż 200 – 300 szt., co przy tej skali jest wynikiem znacznie poniżej oczekiwań.

Drugie miejsce zajęła marka New Holland (634 szt., 13,9 proc. rynku), a trzecie miejsce należy do Johna Deere’a (550 szt., 12 proc.).

Massey Ferguson zyskuje w Niemczech i Austrii, fot. K.Pawłowski

Massey Ferguson znów na plusie

Na kolejnych pozycjach znalazły się następujące marki: Fendt – 503 szt., Lindner – 463 szt., Massey Ferguson – 351 szt., Valtra – 301 szt., Deutz-Fahr – 176 szt., Claas – 165 szt., Same – 156 szt., Case IH – 155 szt., Kubota 67 szt., Mercedes Unimog – 66 szt., Lamborghini – 38 szt., Reform Mounty – 19 szt. i JCB – 17 szt.

W pierwszej dziesiątce tylko Massey Ferguson (o 2 szt.) oraz Valtra (o 3 szt.) zwiększyły swoją sprzedaż w stosunku do 2021 r. Wydaje się, że zwyżka o kilka sztuk nic nie znaczy, ale jak wspomnimy, że New Holland zmniejszył sprzedaż o 309 szt., John Deere o 203 szt. czy Deutz-Fahr o 151 szt. to wynik MF i Valtry zaczyna imponować.

Zyski w sprzedaży odnotowały tak niszowe marki jak JCB, która powoli wraca to wyników sprzed pandemii (w zeszłym roku sprzedali zaledwie 9 ciągników). Ciekawostką jest także obecność austriackiego producenta ciągników komunalnych oraz górskich marki Reform. Tym razem ich sprzedaż dobiła prawie do dwudziestki, co w porównaniu z dwoma sprzedanymi ciągnikami w 2021 r. wygląda naprawdę ładnie.

W Austrii sprzedano nawet jedną sztukę rumuńskiego Irum, fot. K.Pawłowski

Z ciekawostek warto wymienić, że po raz pierwszy na austriackim rynku pojawiła się marka Hattat (dwa sprzedane ciągniki) oraz rumuński Irum (1 ciągnik). Brakuje oczywiście Ursusa, który ostatnią sztukę na tamtejszym rynku sprzedał w 2019 r. Po raz pierwszy od wielu lat okrągłe zero widnieje także przy marce Zetor, która wprawdzie nigdy nie notowała w Austrii spektakularnych liczb, ale zawsze kilku klientów na czeskie maszyny się „trafiło”.