Rynek używanych ciągników w czerwcu delikatnie w górę

Na rynku wtórnym widać już delikatne ożywienie w porównaniu do maja br. kiedy to odnotowano spadki sprzedaży o blisko 15 proc. Tendencja jest co prawda cały czas spadkowa ale widać już jej wyraźne wyhamowanie i powolną odbudowę popytu.

Rynek maszyn używanych powoli wraca do normalności, jednak do ubiegłorocznych wyników jeszcze sporo brakuje. W pierwszych półroczu 2020 roku zarejestrowano 8289 szt. ciągników używanych. Jest to mniej niż przed rokiem o 778 szt. Wynik ten oznacza spadek w stosunku do poprzedniego roku o 8,6 proc. Miesiąc temu mówiliśmy o spadku na poziomie 14,8 proc.

Sprzedawcy używanych ciągników, z którymi rozmawialiśmy zauważają, że ubiegły miesiąc przyniósł wreszcie zauważalne zainteresowanie maszynami z ich oferty. Choć jak sami mówią do poziomów sprzedaży jakie osiągali przed pandemią jeszcze sporo brakuje. Obecnego wzrostu upatrują chociażby w zbliżającym się sezonie żniwnym i następującym po nim okresie intensywnych prac polowych, które to corocznie są czasem wzmożonych zakupów.

Liderem rynku wtórnego w pierwszym półroczu br. niezmiennie pozostaje marka John Deere. Zarejestrowano 1199 szt. ciągników używanych tej marki.

John Deere notuje jednocześnie 14,5 proc. udziałów w rynku używanych ciągników i jest liderem we wszystkich kategoriach wiekowych poza najstarszą - powyżej 20 lat. W najstarszej kategorii, powyżej 20 lat, liderem pozostaje Massey Ferguson z ilością 750 szt.