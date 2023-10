New Holland od początku roku kusi promocjami na swoje produkty, a co za tym idzie ma jedną z najlepszych ofert na rynku, fot. K.Pawlowski

Ciągnik o mocy ok. 80 KM powinien z łatwością wykonywać prace z maszynami zielonkowymi, niedużymi rozsiewaczami i opryskiwaczami zaczepianymi oraz dobrze współpracować z ładowaczem czołowym. W gospodarstwach do 20-30 ha to często podstawowy ciągnik. Jaki mamy wybór takich maszyn na rynku i ile one kosztują?

Pod koniec lat 60. XX wieku 80 KM mocy było szczytem możliwości wielu firm produkujących maszyny. Wystarczy wspomnieć Ursusa i Zetora, które z dumą wprowadziły wówczas modele C-385 i 7511/8011. W tej chwili od mocy ok. 75-90 KM zaczynają się poważne, nowoczesne pojazdy, które zaspokoją podstawowe potrzeby w standardowym, niewielkim gospodarstwie. Przez ten okres sporo się zmieniło, a co za tym idzie, potrzeby stawiane przed ciągnikiem są zupełnie inne.

Ciągniki są dostępne

W zeszłym roku ze względu na brak półprzewodników i przerwane łańcuchy dostaw na ciągniki wiodących marek czekało się długo, od pół roku do nawet dziesięciu miesięcy.

W tej chwili sprawa się unormowała, maszyn raczej nie brakuje, za to z klientami jest krucho. Niewielkie gospodarstwa wstrzymują się z inwestycjami ze względu na trudną i niepewną sytuację na rynku, a co za tym idzie, sprzedaż ciągników między 70 a 100 KM nieco przystopowała.

Dlatego pierwszy raz od wielu lat mamy do czynienia z prawdziwymi promocjami i obniżkami cen. Niestety i tak nie są to dobre wiadomości, bowiem przez ostatnie dwa lata ceny poszybowały mocno do góry, więc nawet promocyjne oferty są często droższe niż ceny katalogowe sprzed dwóch lat.

Prawdziwa promocja na mocnego i prostego New Hollanda

Sytuacja na rynku jest dynamiczna i nie wiadomo, kto wygra wyścig dotyczący sprzedaży w Polsce. Na razie wiadomo, że od kilkunastu lat najwięcej pojazdów sprzedawał New Holland. Włoski producent właśnie w segmencie ok. 60-100 KM zbierał największe żniwo, zatem oferta firmy należącej do koncernu CNH Industrial powinna być optymalna.

Od początku roku New Holland wabi klientów promocjami i trzeba powiedzieć, że są one naprawdę ciekawe i raczej nie są pułapką marketingową. W tej chwili w New Holland wciąż trwa lato i przedłużonej w letniej promocji możemy znaleźć ciągnik T5.90S oferowany za 168,9 tys. zł.