Firma Bomet wprowadziła do oferty nowe maszyny: sadzarkę dwurzędową Gemini o szerokości międzyrzędzi 67,5 – 80 cm oraz serię agregatów podorywkowych z wałem Apus z trzema rzędami zębów. Premiera odbyła się podczas targów Agrotech w Kielcach.

Producent z Węgrowa sukcesywnie rozszerza ofertę maszyn do uprawy ziemniaków. Nowe maszyny zdaniem przedstawicieli firmy powinny dobrze sprawdzić się w gospodarstwach o średniej wielkości

Sadzarka dwurzędowa Gemini

Sadzarka posiada solidną ramę, na której mocowane są główne podzespoły maszyny, takie jak zbiornik o pojemności 800 dm3, podest do obsługi technicznej wraz ze stopniami i barierkami, redlice lub talerze obsypujące. Jak zaznacza producent, zaletą sadzarki jest płynna regulacja szerokości międzyrzędzi w zakresie od 67,5 cm do 80 cm.

Sadzarka Gemini umożliwia płynną regulację szerokości międzyrzędzi w zakresie od 67,5 cm do 80 cm fot. mat. prasowe

Dwurzędowa taśma z czerpakami napędzana jest poprzez przekładnię łańcuchową. Zastosowanie w przekładni 8 kół zębatych pozwoliło na uzyskanie gęstości sadzenia ziemniaków w zakresie od 16,5 cm do 51 cm.

Znaczniki pozwalają na uzyskanie głębokości sadzenia w zakresie od 4 cm do 12 cm. Redlina formowana jest przez redlice lub talerze obsypujące, dodatkowo można zastosować przystawkę profilującą redliny. Sadzarka standardowo wyposażona jest również w oświetlenie tylne drogowe, co pozwala na bezpieczny transport po drogach publicznych.

Redlina formowana jest przez redlice lub talerze obsypujące, dodatkowo można zastosować przystawkę profilującą redliny fot. mat. prasowe

Maszyna może być dodatkowo wyposażona w nakładki czerpaka, umożliwiające sadzenie mniejszych rozmiarów ziemniaków, a także w dozownik nawozów (metalowy lub z blachy kwasoodpornej), który zwiększa efektywność i ekonomiczność maszyny. Zbiorniki dozownika o pojemności 50 dm3 są montowane po bokach maszyny. Dozownik umożliwia dostarczenie dawki startowej nawozów mineralnych bezpośrednio podczas sadzenia.

Trzy rzędy zębów na ciężką glebę

Agregaty podorywkowe Apus z trzema rzędami zębów są dostępne w czterech szerokościach roboczych: 2,6 m, 2,9 m, 3,2 m oraz 3,5 m. Według zapewnień producenta dobrze sprawdzą się na glebach zwięzłych i cięższych. Wyposażone są w redlice z podcinaczami o szerokości 370 mm, które zapewniają głębsze wymieszanie resztek pożniwnych z glebą, a współpracujący z nim wał (rurowy lub daszkowy) dociska spulchnioną glebę do podłoża.

Agregaty podorywkowe Apus z trzema rzędami zębów są dostępne w czterech szerokościach roboczych: 2,6 m, 2,9 m, 3,2 m oraz 3,5 m fot. mat. prasowe

Rozstaw zębów (28 cm) oraz wysokość pod ramą (65 cm) mają zapewnić płynną pracę na polach z resztkami roślinnymi, a bezpiecznik śrubowy lub sprężynowy zabezpiecza przed uszkodzeniem przy najechaniu na przeszkodę. Wał tylny pozwala na ustawienie głębokości pracy maszyny do 15 cm. Agregaty podorywkowe Apus przeznaczone są do pracy z ciągnikami o mocy od 110 KM do 170 KM.

A co z cenami?

Jeśli chodzi o ceny, to agregat Apus o szerokości roboczej 3,2 m o 11 zębami roboczymi oraz z wałem daszkowym został wyceniony na 24,2 tys. zł netto (wszystkie ceny wyrażone są w wartościach netto) w przypadku zabezpieczenia śrubowego oraz 27 tys. zł w przypadku zębów zabezpieczonych za pomocą sprężyn.

Za sadzarkę 2-rzędową Gemini w wariancie z redlicami obsypującymi lub talerzami obsypującymi przyjdzie nam zapłacić 18 tys. zł. Gdybyśmy chcieli na sadzarce jednocześnie posiadać talerze obsypujące oraz przystawkę profilującą redliny, to wówczas za tak skonfigurowaną maszynę trzeba będzie zapłacić 21 tys. zł.