Sadzarki do ziemniaków – przegląd i ceny

Termin agrotechniczny sadzenia ziemniaków zbliża się wielkimi krokami, stąd przygotowaliśmy krótki przegląd najpopularniejszych sadzarek dwurzędowych dedykowanych do mniejszych gospodarstw.

W zestawieniu uwzględniliśmy zarówno budżetowe, jak i nieco bardziej zaawansowane propozycje dla mniejszych gospodarstw.

Z myślą o niewielkich gospodarstwach

Proste sadzarki dwurzędowe są zdecydowanie wystarczającym rozwiązaniem dla mniejszych gospodarstw. Takie maszyny najczęściej charakteryzują się wydajnością na poziomie 0,3-0,5 ha/h. Co ważne, sadzarki tego typu mają najczęściej niskie zapotrzebowanie na moc ciągnika oraz są stosunkowo lekkie, co ułatwia ich agregowanie z traktorami o małej mocy - już od 30-40 KM.

Prosta konstrukcja tych maszyn ułatwia ewentualne naprawy i czyni ich eksploatację łatwą i bezproblemową.

Bomet

Prostą, dwurzędową sadzarkę do ziemniaków ma w swojej ofercie firma Bomet. Model Gemini S239/1 jest przystosowany do pracy z ciągnikami wyposażonymi w TUZ kat. II. W ramach jednego cyklu roboczego maszyna wykonuje zarówno wyoranie bruzdy, automatycznie wysadza ziemniaki oraz wysadza ziemniaki obsypując je ziemią i formując redliny.

Sadzarka w zależności od potrzeb może wysadzać ziemniaki w rzędzie w odległościach 29, 32 i 35 cm w przypadku kół metalowych. W przypadku kół gumowych mamy do czynienia ze stałą odległością sadzeniaków w rzędzie wynoszącą 32 cm.

Ziemniaki mogą być wysadzane w międzyrzędziach 62,5 / 67,5 cm lub 70 / 75 cm przy zmiennej odległości sadzeniaków w rzędzie (29 cm, 32 cm i 35 cm) w przypadku kół metalowych oraz przy stałej odległości 32 cm w przypadku kół gumowych.

Akpil

Sadzarkę dwurzędową do ziemniaków znajdziemy także w ofercie Akpilu. Producent z Pilzna oprócz kilku bardziej zaawansowanych modeli posiada również prostą automatyczną sadzarkę Planter.

W wersji na stalowych kołach regulacja odległości sadzeniaków w rzędach odbywa się poprzez zmianę średnicy kół i może wynieść 29, 32 i 35 cm. Maszyna może zostać wyposażona w siewnik do nawozów, a takie udogodnienie wiąże się z dopłatą w wysokości ponad 500 zł.

Dostępna jest również sadzarka w wersji na kołach gumowych, gdzie regulacja odległości sadzeniaków w rzędach możliwa jest za pomocą zmiany na przekładni łańcuchowej. W tym rozwiązaniu odległości od sadzeniaków w rzędzie mogą przyjmować wartości 33, 37 i 40 cm.

Maszyna z Pilzna w standardzie posiada hartowane elementy robocze oraz wyposażona jest w sworznie zaczepowe kategorii I i II.

Unia

Bardziej zaawansowaną sadzarkę dla mniejszych rolników znajdziemy w ofercie Unii. Model dwurzędowy Kora 2 to sadzarka taśmowa, gdzie na jednej taśmie zamontowane są 2 rzędy zabieraków. Zaletą tego rozwiązania jest wysoka dokładność sadzenia, przy jednoczesnym nieuszkadzaniu bulw.

Sadzarka do ziemniaków Kora 2 może zostać doposażona w chociażby wyposażenie do ziemniaków podkiełkowanych, podsiewacz do nawozów, zaprawiarkę, oświetlenie drogowe, czy komplet wkładek do sadzeniaków małych lub dużych.

Producent przy współpracy z sadzarką Kora 2 szacuje zapotrzebowanie na moc ciągnika na poziomie 50 KM. Maszyna daje możliwość wysadzania na głębokość od 4 do 12 cm, a osiągana przy tym wydajność w sprzyjających warunkach może wynieść nawet 0,5 ha/h.

Grimme

Dla nieco bardziej wymagających rolników mniejszą sadzarkę oferuje również niemiecki producent Grimme. Model GL 32 E charakteryzuje się systemem wysadzającym, który zapewnia precyzyjne i równomierne wysadzanie ziemniaków. Jest to możliwe dzięki elementowi sadzącemu Grimme, który umożliwia łatwe dostosowanie się do wielkości bulwy.

Za odpowiednią nośność odpowiedzialne są dwa duże koła jezdne. Konstrukcja maszyny jest zwarta, co przekłada się na wysoką zwrotność na uwrociach.

Warto zaznaczyć, że element ten jest dokładnie taki sam również w przypadku dużo większych modeli tego producenta. Maszyna ta posiada szerokie możliwości personalizacji i doboru wyposażenia dodatkowego.

Zestawienie danych technicznych:

Marka Bomet Akpil Unia Grimme Model Gemini S239/1 Planter Kora 2 GL 32 E Liczba rzędów 2 2 2 2 Szerokość międzyrzędzi [cm] 70-75 62,5-67,5 70-75 75-90 Ładowność zbiornika [kg] 300 300 400 500 Masa maszyny [kg] 220 210 440 460 Cena netto [zł] 2100 2600 14 300 38 500