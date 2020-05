SaMASZ mimo "korona-kryzysu" nie przestał produkować nawet na chwilę

SaMASZ to jeden z nielicznych producentów, który podczas pandemii koronawirusa nie zaprzestał, a nawet nie spowolnił produkcji maszyn nawet na chwilę. Kluczowe okazały się bardzo wcześnie przedsięwzięte środki ostrożności, ale nie tylko.

Proces produkcyjny w SaMASZu trwa nieprzerwanie. Jak mówi Karol Wdziękoński, dyrektor sprzedaży i marketingu - kluczowa była szybka reakcja już po pierwszych sygnałach pochodzących m.in. z Włoch. Powołanie sztabu kryzysowego i zapewnienie poczucia bezpieczeństwa pracownikom pozwoliło na kontynuację pracy bez przestojów.

Wdrożone zostały wszystkie zlecane środki bezpieczeństwa: począwszy od instrukcji mycia rąk, dodatkowe aplikatory do dezynfekcji, zasady odstępu 2 m na stołówce poprzez ozonowanie pomieszczeń pracowniczych i autobusów dowożących pracowników, po umożliwienie zdalnej pracy osobom które czuły się zagrożone zarażeniem, a mogły wykonywać swoją pracę na odległość.

Od razu zostały też podjęte decyzje co do szybkiego zakupu zapasu komponentów do produkcji maszyn. Bardzo ważne okazało się to, że większość elementów maszyn jest produkowana we własnym zakresie, a spora część jest dostarczana przez kooperantów z Polski. Nie było więc większego problemu z dostawą komponentów, jakby to mogło mieć miejsce gdyby były importowane.

Firma wdrożyła też niestandardowe działania marketingowe i sprzedażowe, a w ofercie nie brakuje też kilku nowych pozycji maszyn.