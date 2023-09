Sporo nowości na swoim stoisku podczas targów Agro Show miała polska firma SaMASZ. Producent z Podlasia pokazał m.in. przetrząsacz 10-karuzelowy P10-1100T. Ale prawdziwe perełki firma zapowiada na listopad.

Nowy przetrząsacz przetrząsacz 10-karuzelowy P10-1100T, pomimo tak dużej szerokości roboczej (11 m), ma rekordowy zakres kopiowania poprzecznego nierówności podłoża. Innowacyjny mechanizm pozwala pracować skrajnemu wirnikowi o 82 cm niżej lub wyżej od wirników zamontowanych w środku maszyny. Teoretycznie różnica pomiędzy bocznymi wirnikami

przetrząsacza może wynieść aż 164 cm.

Duży przetrząsacz - niewielka szerokość transportowa

Przetrząsacz to konstrukcja umieszczona na wózku jezdnym. Dyszel jest przykręcany i dzięki temu można go obrócić o 180 stopni, co pozwala połączyć maszynę z górnym lub dolnym zaczepem ciągnika. Po złożeniu przetrząsacza do pozycji transportowej, jego szerokość nie przekracza 3 m, a wysokość wynosi 2,7 m.

Regulowana intensywność rozrzutu

W przetrząsaczu SaMASZ P10-1100T intensywność rozrzutu zielonki można łatwo ustawić za pomocą dźwigni w zakresie od 15 do 19 stopni. Pozwala na to opatentowany mechanizm, który ogranicza wysuw siłownika decydującego o stopniu pochylenia ramy głównej.

Ostatecznie jej ustawienie wpływające na zmianę kątów i wysokości pracy palców sprężystych, przekłada się na intensywność rozrzutu przetrząsanej masy.

Poza wspomnianą możliwością regulacji pracy przetrząsacza SaMASZ P10-1100T, można jeszcze zmieniać ustawienia kół wirników. Dostępne są 3 pozycje robocze, których przestawienie powoduje zmianę kąta roztrząsania zielonki. Połączenie wszystkich regulacji umożliwia uzyskanie bardzo szerokiego zakresu dopasowania maszyny do warunków pracy.

Więcej w Hanowerze

Więcej nowości firma zamierza pokazać na targach Agritechnica w Hanowerze. Pojawić się tam ma m.in. 12-karuzelowy przetrząsacz oraz zestaw kosiarek ze sterowaniem za pomocą Isobus i centralnym systemem smarowania.