SaMASZ wprowadza do swojej oferty nowy produkt – 11-metrowy przetrząsacz karuzelowy z innowacyjnymi mechanizmami regulacji kąta i wysokości pracy oraz pokonywania uwroci. Mimo dużej szerokości roboczej maszynę ma charakteryzować doskonałe kopiowanie poprzeczne.

Dużo ostatnio się dzieje w firmie SaMASZ. Niedawno podlaski producent otworzył nową halę fabryki; wprowadza też nowości produktowe, jak np. przetrząsacz P10-1100T.

SaMASZ P10-1100T. Nie potrzeba dużego ciągnika

SaMASZ P10-1100T to przetrząsacz ciągniony na wózku jezdnym. Jego masa to 2600 kg. To sprawia, że minimalne zapotrzebowanie na moc tej maszyny to zaledwie 50 KM. Do tego warto wspomnieć, że jest przystosowany do napędu WOM 540 obr./min. Do ciągnika podłączane są również złącza hydrauliczne Kennfixx: jedno dwustronnego działania i jedno jednostronnego działania.

Szerokie dwa koła transportowe z oponami w rozmiarze 340/55R16 pozwalają na łagodne traktowanie darni i bezpieczne przejazdy po drogach. Dostosowanie do konkretnego ciągnika umożliwia również przykręcany dyszel, który można obrócić o 180 stopni, dzięki czemu można go łączyć z górnym lub dolnym zaczepem ciągnika.

Po złożeniu przetrząsacza do pozycji transportowej, jego szerokość nie przekracza 3 m, a wysokość wynosi 2,7 m.

SaMASZ P10-1100T w pozycji transportowej, fot.Samasz

Regulacja intensywności rozrzutu zielonki

W przetrząsaczu SaMASZ P10-1100T intensywność rozrzutu zielonki można łatwo ustawić za pomocą dźwigni w zakresie od 15 do 19 stopni. Pozwala na to opatentowany mechanizm, który ogranicza wysuw siłownika decydującego o stopniu pochylenia ramy głównej. Ostatecznie jej ustawienie wpływające na zmianę kątów i wysokości pracy palców sprężystych, przekłada się na intensywność rozrzutu przetrząsanej masy.

Poza wspomnianą możliwością regulacji pracy przetrząsacza SaMASZ P10-1100T, można jeszcze zmieniać ustawienia kół wirników. Dostępne są 3 pozycje robocze, których przestawienie powoduje zmianę kąta roztrząsania zielonki.

Kopiowanie poprzeczne na 11 metrach

Kopiowanie poprzeczne ma bardzo duże znaczenie dla czystości i jakości paszy. Dlatego – jak informują przedstawiciele SaMASZu, konstruktorzy zwrócili na ten parametr szczególną uwagę i powstała maszyna mająca rekordowy zakres kopiowania poprzecznego nierówności podłoża.

Pozwala on pracować skrajnemu wirnikowi o 82 cm niżej lub wyżej od wirników zamontowanych w środku maszyny.

Teoretycznie różnica pomiędzy bocznymi wirnikami przetrząsacza może wynieść aż 164 cm. W praktyce rolniczej takich użytków zielonych się nie spotyka, ale technicznie maszyna jest przygotowana nawet na takie ekstrema.

Schemat przedstawiający możliwości poprzecznego kopiowania terenu przetrząsacza, fot.SaMASZ

Mechanizm prowadzenia przetrząsacza SaMASZ na uwrociach

W istotnych dla czystości zbieranej paszy miejscach, wirniki są najpierw poziomowane. Po ich wyprostowaniu, w drugim stopniu pracy mechanizmu uwroci, są unoszone.

Dzięki temu dwustopniowemu rozwiązaniu, palce sprężyste wirników nie wbijają się w darń i nie rozrzucają grudek gleby. W efekcie zbierana pasza nie jest zanieczyszczana. Ponadto manewrowanie wielką maszyną na uwrociach jest zdecydowanie łatwiejsze.

Wytrzymałe 10 wirników

Maszyna wyposażona jest 10 wirników, z których każdy ma 6 ramion. Średnica karuzeli wynosi 1,52 m. Zabezpieczenie przed zgubieniem palców sprężystych pozwala pracować bez obawy pozostawienia na użytku zielonym kawałka metalu. Z kolei barierki ochronne skrajnych wirników posiadają unikatową konstrukcję, która tworzy kratownicę o dużej odporności na uderzenia i kontakt z przeszkodami.

Napęd na kolejne wirniki przekazują przeguby Cardana i sprzęgła kłowe, fot.SaMASZ

Napęd na kolejne wirniki przekazują przeguby Cardana i sprzęgła kłowe, które mają zapewnić stałe i płynne przekazywanie napędu. Co ważne, przekładnie maszyny na smar płynny nie wymagają konserwacji i są hermetycznie zamknięte.

Opcjonalny ekran pokosu zapobiega przerzucaniu zielonki podczas pracy przy skraju pola. Jest on hydraulicznie składany i rozkładany oraz może być zamontowany z lewej lub prawej strony maszyny.