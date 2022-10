Już w 2015 r. podejmując decyzje o budowie nowej fabryki SaMASZ w Zabłudowie myślano o koncepcji Przemysłu 4.0. Dzisiejsze inwestycje w automatyzację zakładu planowane są tak, aby wszystkie systemy mogły ze sobą współpracować aby docelowo stworzyć „smart factory”. Firma nie zapomina jednak przy tym o ludziach.

Już 7 lat temu SaMASZ otwierając nową fabrykę myślał o produkcji w myśl koncepcji Przemysł 4.0.

Na produkcji został wdrożony system MES - pracownicy na liniach odczytują informację z komputerów o aktualnym zapotrzebowaniu na dany element.

Dzięki zastosowaniu nowych technologii produkcja "przeskoczyła na nowy poziom".

W miarę rozwoju produkcji pojawiły się nowe potrzeby automatyzacji i robotyzacji produkcji.

Aktualnie kończy się inwestycja związana z budową magazynu automatycznego oraz pras krawędziowych i wycinarek laserowych.

Pandemia i wojna na Ukrainie miały i mają wpływ na zarządzanie produkcją i samą produkcję.

Przy inwestowaniu w nowe technologie firma nie zapomina o ludziach. "Inwestujemy w szkolenia, realizujemy różne projekty, dajemy swobodę do rozwoju osobistego i zawodowego", mówi Leszek Szulc, dyrektor produkcji w firmie SaMASZ.

Farmer: Nowa fabryka firmy SaMASZ została w Zabłudowie została uruchomiona stosunkowo niedawno, bo w 2018 r. Czy już wtedy – budując nowy zakład – myśleliście o jak największym czy wręcz kompleksowym wyposażeniu jej w systemy automatycznej produkcji w duchu Przemysłu 4.0?

Leszek Szulc, dyrektor produkcji w firmie SaMASZ: Za półtora roku SaMASZ będzie obchodził 40-lecie swojej działalności. Natomiast decyzja o budowie fabryki w Zabłudowie została podjęta w 2015 r. Wtedy to nastąpił zakup działek, wybór generalnego wykonawcy i rozpoczęła się budowa. Od 2018 r. jesteśmy już w nowej siedzibie.

Odpowiadając na pytanie: tak, już na etapie planów fabryki myśleliśmy o koncepcji Przemysłu 4.0, która jeszcze wtedy nie była dość popularna, bo było to po ok. 4 latach po jej wygłoszeniu w Niemczech. Nie mniej jednak już o tym myśleliśmy. Na pewno bardzo poważnie rozważaliśmy wdrożenie automatyzacji i połączeniu tego z systemami informatycznymi. Już w tamtym okresie mieliśmy wdrożony na produkcji system MES, czyli stały już komputery, a pracownicy produkcyjni widzieli wyświetlane z systemu nadrzędnego zlecenia produkcyjne i następnie raportowali to bezpośrednio na hali produkcyjnej.

Budując nowy zakład ...