Kilka lat temu firma SaMASZ wprowadziła zgrabiarkę grzebieniową Twist 700. Niesztampowa konstrukcja sprawdziła się, rolnicy przekonali się do niej, więc teraz przyszedł czas na zaoferowanie większego modelu: Twist 700.

Twist 700 uzupełni gamę zgrabiarek grzebieniowych SaMASZ, z których dotychczas największy model miał szerokość roboczą wynoszącą 6 m. To model Twist 600.

Najnowszy model Twist 700 jest 7-metrowy i tak jak poprzednie, może być agregowany z traktorem poprzez jego przedni lub tylny TUZ.

Twist 700 - z hydrauliką od ciągnika lub własną

Zgrabiarka ma napęd hydrauliczny, który może być zasilany bezpośrednio z hydrauliki ciągnika lub przez jego WOM. W drugim przypadku na maszynie montowany jest dodatkowy układ z własną pompą hydrauliczną.

Zapotrzebowanie na przepływ oleju wynosi zaledwie 30 l/min. Napęd hydrauliczny zgrabiarki pozwala wygodnie zmieniać prędkości pracy jej bębnów roboczych. W przypadku ciągnika z możliwością regulacji przepływu oleju hydraulicznego, prowadzona jest ona z kabiny ciągnika.

Szerokość pracy dopasowana do potrzeb

Szerokość zgrabianego do środka maszyny materiału można dostosować do wielkości zbieranego plonu. Pozwala to również dopasować wał pokosu do przestrzeni pomiędzy kołami ciągnika.

W praktyce rolniczej rozwiązanie to stosuje się najczęściej wiosną podczas zbioru pierwszego wysoko plonującego pokosu. Zmniejszenie szerokości roboczej przekłada się na mniejszą ilość materiału budującego wał pokosu.

Zalety zgrabiarki grzebieniowej

Jak zauważa producent, zastosowanie zgrabiarek grzebieniowych pociąga za sobą szereg korzyści, które często skutkują wyborem ich zamiast maszyn karuzelowych. Po pierwsze zbierany materiał głównie unoszą, a nie tylko przerzucają po powierzchni.

Po drugie mogą pracować w zestawie z prasą lub przyczepą samozbierającą. I po trzecie, co dla wielu rolników kluczowe, wyróżniają się najlepszym stosunkiem ceny do szerokości roboczej.