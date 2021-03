Samasz XT 340 – nowa kosiarka dyskowa w ofercie firmy

Samasz zaprezentował właśnie nowy model kosiarki dyskowej XT 340. Kosiarka dyskowa o tym oznaczeniu to nieco mniejsza „siostra” dobrze znanego modelu XT 390, który na dobre zadomowił się w ofercie producenta.

Logiczne nazewnictwo oznacza, iż model XT 340 charakteryzuje się szerokością roboczą wynoszącą 3,4 m. Kosiarka ta wyposażona jest w szereg rozwiązań mających na celu poprawę czystości zbieranej paszy, jak również ułatwienie jej codziennej obsługi.

Samasz XT 340

Na pokładzie kosiarki dyskowej XT 340 znajdziemy system bezstopniowej regulacji wysokości koszenia umożliwiający poruszanie się w zakresie od 4,5 do 7 cm. Dodatkowo istnieje możliwość zastosowania płóz wysokiego koszenia, które zwiększają wysokość koszenia od 6 do 9 cm. Z kolei przy wyposażeniu kosiarki w podwójne płozy wysokiego koszenia możemy ten parametr podnieść do aż 8-12 cm.

W kontekście kopiowania terenu producent zapewnia, iż kosiarka pozwala na pracę przy nierównościach dochodzących do poziomu +/- 24 stopni.

Użytkownicy z pewnością docenią także automatyczną blokadę podnoszenia na uwrociach oraz system hydraulicznego składania na uwrociach, a także do transportu.

Łatwość obsługi

Przez ponad 25 lat doświadczenia w produkowaniu kosiarek dyskowych Samasz wypracował wiele sprawdzonych i cenionych rozwiązań. Jednym z nich z pewnością jest listwa tnąca PerfectCUT. Sama jej konstrukcja, jak podkreśla producent, charakteryzuje się dużą szczelnością i wykonana jest ze ścianki o grubości 6 mm. Takie elementy jak dysk, ślizg, nóż tnący, czy trzpień noża wykonane są ze stali hartowanej, co przekłada się ich wydłużoną żywotność.

Ciekawym rozwiązaniem jest również transport kosiarki w pozycji 125°, co wpływa na obniżenie wysokości transportowej do 3,85 m, zwiększa stabilność podczas jazdy, gdyż środek ciężkości jest położony niżej oraz poprawia widoczność w lusterkach bocznych, które dzięki temu rozwiązaniu nie są zasłonięte.

Już w standardzie znajdziemy 4 stopy podporowe, co umożliwia odstawienie maszyny w pozycji transportowej i przyczynia się do zmniejszenia zapotrzebowania na przestrzeń garażową.

Kosiarka dyskowa XT 340 o szerokości roboczej 3,4 m waży 1240 kg i zdaniem producenta wymaga ciągnika o mocy powyżej 100 KM.