Od ok. 2009 r. brazylijskie Ursusy to także hinduskie Mahindry z polskim logotypem, fot. mat. reklamowe Ursus Máquinas Agrícolas Ltda

Gdyby Ronaldinho nie kopał piłki to jeździłby Ursusem? Być może tak, bo w Brazylii powstawały polskie ciągniki. Wprawdzie nie okupowały pierwszych miejsc sprzedaży, ale kilka lub kilkanaście tysięcy pojazdów ze znanym nam dobrze logo opuściło fabryki w Brazylii.

Takie historie w przemyśle ciągnikowym dobrze znamy. Ktoś kupił licencje, potem inny przejął prawa do produkcji, a na końcu jeszcze inna firma produkuje swoje maszyny pod logotypem konkurencji. Taki przypadek mamy w Argentynie, gdzie powstają ciągniki Hanomag, które nie mają już nic wspólnego z niemieckim protoplastą, a w Indiach produkowane są traktory marki Eicher, które również tylko z nazwy przypominają tą niegdyś znakomitą niemiecką markę.

W przypadku brazylijskiego Ursusa historia zaczyna się w bardzo prosty i typowy sposób. W 1996 r. ZPC Ursus rozpoczęły eksport ciągników postlicencyjnych do Brazylii. W artykule z gazety AgroFolha z grudnia 1996 r. można znaleźć notatkę o nowej marce na brazylijskim rynku.

- Celem firmy jest zamknięcie roku 1997 sprzedażą 2 tys. traktorów. Według naszych prognoz stanowi to 5 proc. brazylijskiego rynku ciągników w 1997 r. – mówił wówczas Nestor Stapassoli, dyrektor Ursus do Brasil.

Ursus początkowo importował ciągniki o mocach od 35 do 85 KM w dziewięciu modelach. Według Stapassoli traktory były dostępne po konkurencyjnych cenach, od 10 proc. do 15 proc. niższych od konkurencji. Najtańsze Ursusy kosztowały wówczas ok. 11 - 12 tys. dolarów

W pierwszym roku udało się sprzedać ok. 1000 szt., czyli tylko 50 proc. z prognozowanej kwoty, ale i tak uznano to za sukces. Zachęciło to polską firmę do sprowadzenia większych modeli i montażu ich na miejscu. Ursus podpisał umowę z firmą Metasa, producentem prostych maszyn rolniczych z Rio Grande do Sul. Działalność rozpoczęto w 1999 r. od montażu pierwszych 150 maszyn sprowadzonych z Polski w systemie SKD. Dość szybko udało się skompletować aż 30 proc. części od lokalnych producentów. Plany były znacznie większe, ale firma Metasa zrezygnowała z biznesu i skupiła się na produkcji maszyn rolniczych.

Powstaje Ursus Máquinas Agrícolas Ltda

Ursus związał się wówczas z inną firmą – tym razem był to Guerra SA, ważny producent przyczep do transportu drogowego. Oba przedsiębiorstwa stworzyły w 2001 r. firmę Ursus Máquinas Agrícolas Ltda. i przeniosły fabrykę do Farroupilha. Nowa firma sprzedawała także przegubowe ciągniki włoskiej marki Goldoni, które oferowano głównie sadownikom. Najprawdopodobniej włoskie ciągniki posiadały własne logotypy i były tylko sprzedawane przez dealerów Ursusa.

Ursus 2-75M to także Mahindra w przebraniu polskiej marki, fot. mat. reklamowe Máquinas Agrícolas Ltda

Wozy strażackie Ursusa

Na początku ok. 60 proc. komponentów pochodziło z importu, ale wraz z zastosowaniem osi, części do skrzyni biegów oraz silników MWM z miejscowej fabryki, już dwa lata później, wskaźnik nacjonalizacji osiągnął 70 proc., czyli minimum wymagane przez Finame (Agencia Especial de Financiamento Industrial - Specjalna Agencja ds. Finansowania Przemysłu). Dzięki temu Ursusy uznano za w pełni brazylijski produkt.

Na początku 2005 r. firma ponownie zmieniła siedzibę, przenosząc się do Nova Petrópolis. Ursus postanowił wówczas wejść w nowy interes jakim były pojazdy dla straży pożarnej. Dzięki porozumieniu z austriacką firmą Rosenbauer budowano nadwozia do pojazdów pożarniczych.

Ursus zmienia się w Mahindrę

Najprawdopodobniej od 2008 lub 2009 r. firma zaczęła stopniowo wymieniać swoje stare ciągniki polskiego pochodzenia na hinduskie Mahindry, ale cały czas zachowując markę Ursus.

W 2012 r. produkcja traktorów Mahindra pod marką Ursus została przejęta przez Bramont-Montadora Industrial e Comercial de Veiculos Ltda. (w skrócie Bramont) i została przeniesiona do nowej fabryki w Dois Irmãos.

Firma Bramont współpracowała wówczas z Mahindrą w sprawie montażu pojazdów osobowych i terenowych, ale w 2015 r. zrezygnowała z wytwarzania tychże zostając przy składaniu ciągników. Linia rolnicza Ursusa została wówczas zredukowana do pięciu modeli, wszystkie pochodzenia indyjskiego. Były to modele: 2,50M, 4,65M, 2,75M, 4,80M i 4,85M, z napędem na dwa lub cztery koła, z silnikami 2523 cc, 3192 cc i 3532 cc oraz o mocach odpowiednio 47, 65, 71, 81 i 85 KM.

W 2017 r. koncern Mahindra & Mahindra zdecydował się powrócić na rynek brazylijski wykupując firmę Bramont i jej podupadające zakłady. Od tego momentu powoli kończyła się historia Ursusa, a zaczęła na dobre Mahindry. Jeszcze przez kilka lat niektóre, szczególnie mniejsze modele, wychodziły jeszcze pod marką Ursus, ale nie były sprzedawane wszędzie i w dużych liczbach.

Brazylijczycy nie kojarzą Ursusów

Podczas targów EIMA International zapytałem dziennikarkę brazylijskiego miesięcznika Revista Cultivar, Marielę Previdi, czy kojarzy markę Ursus z rynku brazylijskiego. Nie wiedziała o co chodzi, kazała sobie przeliterować nazwę, robiła kwaśne miny. Dopiero na markę Mahindra zareagowała z entuzjazmem i znajomością tematu.

Ursus nigdy nie ugruntował się na rynku brazylijskim, a produkcja rzadko przekraczała kilkanaście ciągników miesięcznie. Nawet na You Tube znany brazylijski twórca filmów o tematyce rolniczej pokazując Ursusa zbudowanego na bazie Mahindry pierwszy raz spotkał się z takim ciągnikiem. Wszystko to pokazuje, że mimo produkcji w Brazylii Ursus nigdy nie był marką znaną i popularną.

Dziś od czasu do czasu znajdzie się używany Ursus na portalach ogłoszeniowych w Brazylii. Nie są drogie, ale też klientów na nie ze świecą szukać.

W Brazylii został jednak ktoś kto ma prawa do nazwy i starego logotypu Ursusa. Wykorzystał to Marcin Obałek, który podczas swojej podróży Ursusem dookoła świata nawiązał kontakt z ludźmi z brazylijskiego oddziału polskiej marki. Wówczas było to elementem promocji marki w Brazylii. Po wielu latach skontaktował się z nimi raz jeszcze i dziś ma prawo do wykorzystania logo na swoich produktach, czyli na… kawie z Brazylii.

Ursus był już znany w Brazylii

Na koniec warto wspomnieć, że pod koniec lat 50. sprowadzano do Brazylii Ursusy C-451. Nie wiadomo ile ich dokładnie sprzedano, ale w tej chwili miłośnicy zabytkowych maszyn rolniczych wiedzą o istniejących 31 sztukach w różnym stanie - niektóre to złom na łące, a niektóre cieszą oczy zwiedzających w muzeach w całym kraju.