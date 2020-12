Samochód, traktor, kombajn - w jednym ubezpieczeniu w Concordii

Concordia Polska Grupa Generali przygotowała nową formułę zbiorczego ubezpieczenia pojazdów rolniczych. Ochrona kilku samochodów i samobieżnych maszyn rolniczych w jednej polisie jest unikalnym rozwiązaniem.

Według ubezpieczyciela, nowa polisa pozwala na obniżenie ceny za ubezpieczenie oraz daje gwarancję, że warunki i składki za ubezpieczenie nie ulegną zmianie w okresie obowiązywania umowy.

Flotę, w rozumieniu oferty Concordii, tworzy już 5 pojazdów objętych ochroną ubezpieczeniową. Muszą należeć do jednego właściciela, mogą to być np. samochód osobowy lub dostawczy, traktor z przyczepą czy kombajn.

Świeża oferta

W ramach polisy Agro Flota jedna oferta obejmuje zarówno pojazdy samochodowe oraz maszyny rolnicze wraz z ich wyposażeniem. Co do zasady ochroną ubezpieczeniową objęte mogą być wszystkie maszyny wykorzystywane w uprawie oraz hodowli zwierząt, zarówno samobieżne w postaci ciągników, czy kombajnów, zawieszane oraz ciągane.

- Dla rolnika włączenie do jednej polisy wielu pojazdów to istotna korzyść, bo otrzymuje zniżki w składce, a warunki i składki za ubezpieczenie jego samochodów i maszyn nie ulegną zmianie w okresie obowiązywania umowy generalnej. Ochrona w formie polisy flotowej to również dodatkowe zniżki, które przekładają się na niższy koszt ubezpieczenia pojazdów i maszyn rolnika - wyjaśnia Mariusz Gilicki, dyrektor biura ubezpieczeń komunikacji w Concordii Polska Grupa Generali.

Pojazdy i maszyny rolnicze objęte są ochroną zarówno w trakcie przechowywania ich w obrębie gospodarstwa, jak i podczas prowadzenia prac polowych czy przejazdu z pola do domu. Maszyny poza gospodarstwem są najbardziej narażone na najkosztowniejsze szkody, jak spalenie czy kradzież.

Nie tylko dla rolników

Polisa Agro Flota przeznaczona jest nie tylko dla rolników, ale także dla szeroko rozumianego agrobiznesu w postaci podmiotów wytwarzających środki produkcji dla rolnictwa i przemysłu spożywczego. Z oferty mogą skorzystać również Ci, którzy zajmują się skupem surowców rolnych, ich przechowywaniem i transportem, hurtowym i detalicznym handlem żywnością, a także przemysłem spożywczym

W Polsce jest coraz więcej pojazdów i maszyn wykorzystywanych w takiej działalności. Od stycznia do końca października 2020 roku, według danych Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców (CEPiK), zarejestrowano 8316 szt. nowych ciągników. To o 1226 szt. (17,3 proc.) więcej w porównaniu z analogicznym okresem minionego roku (wówczas było to 7090 szt.).

- Nowa oferta Concordii odpowiada na potrzeby zmieniającej się pracy rolników. Mechanizacja ułatwia pracę na roli, a my staramy się ułatwiać ochronę floty, która jest w posiadaniu rolników. Stąd łączenie wielu pojazdów w jednej polisie, zamiast podpisywania kilku umów oddzielnie na każdy z nich. Co również jest ważne, takie rozwiązanie umożliwia uzyskanie pełnej ochrony w niższej cenie – dodaje ekspert Concordii Polska.