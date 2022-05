Duńska firma Samson Agro na sezon 2022 przygotowała dwie nowości. Pierwszą premierą jest nowa seria wozów asenizacyjnych Samson PG II Genesis. Druga nowość to wtryskiwacz jednotarczowy gnojowicy Samson TS. Co się zmieniło?

Według firmy Samson Agro wersja PG II Genesis to nowy początek dla wozu duńskiej firmy. Prezentowaną serię wyposażono w jak największe opony niskociśnieniowe i poprawiono możliwości przenoszenia osprzętu. Oczywiście reszta pozytywnych i dobrze znanych cech serii PG II produkowanej od 2013 r. pozostała na miejscu.

We wtryskiwaczu Samson TS zmiany dotyczą optymalnego wykorzystania wartości nawożenia gnojowicy poprzez delikatne wtryskiwanie w większej liczbie rodzajów upraw i warunków glebowych.

Więcej o wozie asenizacyjnym Samson

Na początek trochę suchych faktów, czyli jakie dokładnie parametry mają nowe wozy. Samson PG II Genesis będzie dostępny w dwóch wersjach: 2-osiowej – PG II 18 Genesis oraz PG II 20 Genesis, o pojemnościach - odpowiednio ok. 18 i 20 m3. Kolejne modele to pojazdy 3-osiowe – PG II 28 Genesis, PG II 31 Genesis i PG II 35 Genesis, o pojemnościach - odpowiednio ok. 28, 31 i 35 m3. Oczywiście rzeczywista pojemność zależy od wybranych opcji.

Modele 2-osiowe wymagają opon o wysokości do 1950 mm i szerokości 800 mm, a modele 3-osiowe o wysokości do 1850 mm i szerokości 800 mm. Ciśnienie w oponach można łatwo regulować w górę lub w dół podczas zmiany z jednego rodzaju nawierzchni na drugi, np. z drogi na pole lub w zależności od rodzaju gleby i uprawy na polu, za pomocą automatycznej regulacji ciśnienia w oponach.

Nowa seria cystern jest również dostępna z nowo opracowanym napędem Samson HPD (Hydraulic Power Drive) lub dobrze już znanym napędem na koła HWD (Hydraulic Wheel Drive). Oba oferują hydrauliczne przenoszenie mocy z ciągnika na wóz, co zapewnia przyczepność na jednej z osi wozu asenizacyjnego. Napęd na koła zapewnia maksymalną przyczepność nawet w trudnym terenie, zarówno pagórkowatym jak i podmokłym oraz przyczynia się do zmniejszenia ciśnienia, poślizgu kół i uszkodzeń gleby.

Więcej komfortu i dokładności

Producent skupił się nie tylko na samej jeździe, ale także na właściwościach przewożonych narzędzi. Ważnymi parametrami były położenie osi i rozkład masy, bo te cechy determinują swobodę wyboru aplikatora.

Samsona PG II Genesis wyposażono w jak największe opony niskociśnieniowe i poprawiono możliwości przenoszenia osprzętu, fot. mat. prasowe

- Modernizacje naszych urządzeń przeprowadziliśmy w ścisłej współpracy między działem rozwoju w Samson, a wieloma rolnikami i firmami wykonującymi usługi. Dlatego jesteśmy pewni, że nowy typ cysterny będzie zdolny do wykonania wszelkich zadań w terenie, a tym samym ustanowienia nowych standardów dla aplikacji gnojowicy – powiedział Niels Haubjerg, dyrektor ds. technologii gnojowicy w Samson Agro.

Inteligentne sterowanie gnojowicą

Wszyscy, którzy znają produkty Samson Agro z pewnością wiedzą jak obsługiwać jednostkę sterującą SlurryMaster 8000, która w połączeniu z wytrzymałą pompą rozładowczą i wbudowanym systemem kontroli przepływu zapewnia wydajne i dokładne dozowanie. W tej materii nic się nie zmieniło.

Wtryskiwacz Samson TS w uprawie klasycznej, bezorkowej i pasowej

Opowieść o wtryskiwaczu także zaczniemy od danych. Nowe narzędzie od Samsona jest dostępne w dwóch szerokościach roboczych, 8 i 12 metrów (TS 8 i TS 12). Urządzenie zaprojektowano głównie z myślą o rolnictwie klasycznym, uprawie bezorkowej i strip till

Oczywiście Samson TS najefektywniej współpracuje z wozem do gnojowicy PG II oraz sterownikiem SlurryMaster 8000. Wówczas nakładanie cieczy odbywa się dokładnie, delikatnie i inteligentnie.

Dzięki wąskiemu krążkowi wtryskiwacza, który otwiera rowek do wstrzykiwania cieczy, Samson TS dozuje składniki odżywcze dokładnie tam, gdzie rośliny najlepiej je wchłoną, bez rozbijania i mieszania gleby, jak w przypadku tradycyjnego wtrysku.

- Powszechnie wiadomo, że gdy rośliny otrzymują składniki odżywcze w systemie korzeniowym, w odpowiedniej objętości i we właściwym czasie, emisja szkodliwych dla środowiska substancji jest zminimalizowana, co okazuje się ważne dla wielu rolników. W związku z tym nowe zasady uprawy, takie jak rolnictwo klasyczne, bezorkowe i pasowe zyskują obecnie na popularności. Właśnie według tych zasad opracowaliśmy Samson TS - powiedział Niels Haubjerg, dyrektor ds. technologii gnojowicy w Samson Agro.

Dzięki wąskiemu krążkowi wtryskiwacza, który otwiera rowek do wstrzykiwania cieczy, Samson TS dozuje składniki odżywcze dokładnie tam, gdzie rośliny najlepiej je wchłoną, bez rozbijania i mieszania gleby, fot. mat. prasowe

Samson TS jest również w pełni przygotowany do automatycznych systemów sterowania z GPS i elektronicznymi mapami aplikacji. Sprzęt wykorzystuje zmienne dawkowanie do dokładnego wstrzykiwania wymaganych ilości składników odżywczych za pomocą zautomatyzowanego procesu we współpracy z kompatybilnym z ISOBUS systemem GPS opartym np. na mapach plonów z ostatnich lat.

Wtryskiwacz podzielony jest na sekcje o szerokości 1 metra, z których każda może być obsługiwana indywidualnie za pomocą SlurryMaster 8000. Indywidualna kontrola za pomocą 8 lub 12 sekcji pomaga uniknąć nadmiernego i niedostatecznego nawożenia podczas nakładania się klinów i uwrocia.

Oba urządzenia są już dostępne w sprzedaży.