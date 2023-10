Kilka dni temu jeden z dealerów marki Unimog pochwalił się, że Arnold Schwarzenegger pojechał na Oktoberfest ich Unimogiem U 5023. Jazda próbna z udziałem gwiazd (samochód + aktor) to fajna akcja promocyjna, a my przy okazji tego wydarzenia możemy wspomnieć jakie nowości szykuje Mercedes na Agritechnikę.

Ostatnio sporo poczciwego Arnolda w mediach. W internecie, telewizji i prasie możemy go zobaczyć w reklamie elektronarzędzi, a kilka dni temu jeden z największych dealerów Unimoga, sprzedający pojazdy tej marki w Bawarii, Saksonii, Saksonii-Anhalt i Brandenburgii, firma Henne Nutzfahrzeuge GmbH, zorganizowała ciekawą jazdę próbną, którą oczywiście odpowiednio nagłośniła.

Mięśniaki w Unimogu

Otóż w weekend 23- 24 września, kiedy u nas odbywało się Agro Show, Henne zorganizowało jazdę próbną dla dwóch prawdziwych legend i zagorzałych fanów Unimoga. Arnold Schwarzenegger i Ralf Möller, którzy akurat odwiedzali Oktoberfest w Monachium, chcieli przejechać się terenowym Unimogiem U 5023. Wraz z najnowszym modelem Unimoga U 435 przedstawiciele dealera i Daimler Truck zabrali gwiazdy na przejażdżkę.

Samego Schwarzeneggera nie trzeba nikomu przedstawiać, zaś wspomniany wyżej Ralf Möller to nieco mniej znana w Polsce gwiazda niemieckiej kulturystyki i kina akcji. Möller wystąpił m. in. w Uniwersalnym żołnierzu oraz takich hitach jak Gladiator, Batman i Robin, czy Turysta. W Arnoldem zagrał w filmie Sabotaż z 2014 r. Ma także za sobą występy w teledyskach zespołów Scooter i Bon Jovi. Dla nas nie jest kimś znanym, ale w Niemczech to całkiem znana i lubiana postać.

Po krótkiej odprawie przeprowadzonej przez dyrektora zarządzającego Henne, Thomasa Riegera, spod monachijskiego hotelu Bayerischer Hof gwiazdy udały się przez centrum miasta na imprezę. „Arnie” bez problemu poradził sobie z „hardcorowym” Unimogiem, jadąc bezpiecznie przez zatłoczone ulice Monachium. Na końcu obaj kierowcy testowi podpisali się na przedniej masce U 5023, który teraz będzie miał specjalne miejsce honorowe w monachijskiej siedzibie Henne.

Co nowego w rolniczym Unimogu?

To tyle ze świata, który moglibyśmy umieścić w specjalnym serwisie farmerek pl. Przy okazji tego wydarzenia warto wspomnieć co Unimog ma zamiar wprowadzić do swoich rolniczych wozów.

Z zewnątrz nowy Unimog niczym nie różni się od poprzedników, fot. mat. prasowe

W Polsce liczebność rolniczej wersji Unimoga można policzyć na palcach jednej ręki (a może nawet dwóch?), ale w Niemczech, Austrii i w Szwajcarii Unimog zajmuje wysokie miejsca w sprzedaży rocznej, sprzedając kilkaset (Niemcy) lub kilkadziesiąt (Austria) sztuk rolniczych Unimogów.

Statystyki są jednak niepełne, bowiem nie każdy rolnik kupując Unimoga do zadań na polu, rejestruje go jako traktor. To tylko jedna z opcji. Jeśli pojazd jest używany w transporcie na długie dystanse, wówczas warto zarejestrować go jako ciężarówkę i mieć legalny dostęp do pełnej prędkości maksymalnej pojazdu. W przypadku skrzyni hydrostatycznej CVT można pracować na polu i wokół niego jeżdżąc maksymalnie do 50 km/h, zaś ośmiobiegowa manualna skrzynia biegów przydatna na drogach asfaltowych rozpędzi Unimoga nawet do 89 km/h.

Wnętrze zmodernizowanego Unimoga, fot. mat. prasowe

Unimog przyjazny operatorowi

Oczywiście na zbliżającej się Agritechnice nie zabraknie firmy Mercedes-Benz Special Trucks i jej właściwie jedynego rolniczego produktu, czyli Unimoga. Tym razem zmiany i modernizacje dotyczą wnętrza, komfortu i lepszej obsługi pojazdu.

Nowością w Unimogu jest przede wszystkim nowy system operacyjny Uni-Touch, który zadba o nowe funkcje systemu operacyjnego. Poza tym zmodernizowano konsolę środkową, ekran dotykowy, a joystick umieszczono w bardziej elastyczny sposób.

Zmiany to konsola środkowa, ekran dotykowy i joystick, fot. mat. prasowe

W skrócie konsolę środkową można przesuwać na boki, do przodu i do tyłu, zmniejszono liczbę elementów sterujących, tak aby zaoszczędzić miejsce w środku pojazdu i zwiększyć intuicyjność oraz przyspieszyć obsługę. Jest to możliwe dzięki konfigurowalnemu przypisaniu przycisków umożliwiającemu szybki dostęp do często używanych funkcji.

Nowy ekran dotykowy o przekątnej 10,5 cala (26 cm) umożliwia użytkownikowi dokonanie odpowiednich ustawień dla danego zadania. Procedury operacyjne można zaprogramować za jego pomocą, dzięki czemu po naciśnięciu przycisku można rozpocząć indywidualnie konfigurowany proces, który w innym przypadku wymagałby szeregu oddzielnych etapów obsługi. Aby uzyskać kąt widzenia bez lusterek przy niemal każdym wzroście i postawie kierowcy, ekran można obracać i regulować jego kąt.

Joystick jest teraz bliżej kierowcy i ma nowe funkcje, fot. mat. prasowe

Unimog na Agritechnice

Przy okazji dostępny będzie także nowy opcjonalny joystick wielofunkcyjny, który ma również dowolnie przypisywane elementów sterujących. Główną cechą nowego systemu operacyjnego Uni-Touch jest to, że joystick można zamontować na prawym składanym podłokietniku. Dzięki temu główny element sterujący znajduje się bliżej siedzenia kierowcy, może on oprzeć ramię na podłokietniku i łatwo obsługiwać narzędzie nawet podczas długotrwałej pracy. Ponadto joystick porusza się wraz z ruchami pojazdu w górę i w dół podczas jazdy, dzięki stałemu połączeniu z amortyzowanym fotelem.

Producent Unimoga zaprezentuje w Hanowerze także dwa inne pojazdy do zastosowań rolniczych i leśnych czyli mocnego Unimoga U 535 o mocy 354 KM oraz Unimog U 530 z nowo opracowanym zawieszeniem hydropneumatycznym tylnej osi, które zapewnia niezwykłą stabilizację podczas jazdy i pracy z dużymi ładunkami oraz ma za zadanie ułatwić sprzęganie i rozłączanie narzędzi.

Zmodernizowany i pokazywany w Hanowerze nośnik narzędzi Unimog z nowym systemem operacyjnym wejdzie do produkcji seryjnej od maja 2024 roku.

Chętnie byśmy zobaczyli Unimoga pracującego w polu z maszynami uprawowymi lub opryskiwaczem. Czy ktoś z was posiada takie cudo techniki?