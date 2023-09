Na ostatnim Agro Show trafiliśmy na ciekawą maszynę, czyli ścinacz zielonek będący połączeniem przyczepy samozbierającej i kosiarki rotacyjnej, produkowany przez polską firmę Zamet z miejscowości Łagiewniki na Mazowszu.

Pamiętam jak wiele lat temu przeglądając jeszcze wtedy poprzednika „Farmera”, czyli gazetę „Młody Rolnik”, trafiłem na relację z hiszpańskich targów FIMA w Saragossie, a w niej na opisywany dzisiaj ścinacz zielonek, produkowany przez jakąś zachodnią firmę.

Od tego czasu w Wiśle upłynęło wiele wody, a ścinacz zielonek jest nadal produkowany i to w naszym kraju.

Ścinacz zielonek produkowany przez firmę Zamet już od 23 lat

Ścinacz zielonek Zamet jest to połączenie kosiarki rotacyjnej z przyczepą samozbierającą. Urządzenie służy do jednofazowego zbioru zielonek z przeznaczeniem do dalszych procesów przetwórczych, czyli do bezpośredniego skarmiania, pryzmowania, suszenia, czy też czyszczenia. Zaczepiany jest do ciągnika na jego górny zaczep transportowy.

– Ścinacze zielonek mamy w ofercie już 23 lata, wcześniej mój tata produkował przyczepy typowo samozbierające, ale rynek na nie się „skończył” i weszliśmy w taką hybrydę. W kraju zainteresowanie jest umiarkowane, ale sporo tych maszyn sprzedajemy na eksport. Nasze rynki wiodące to Belgia, Holandia i Dania, wcześniej Litwa, Łotwa, ale generalnie sprzedajemy je w całej Europie – rozpoczyna naszą rozmowę Marcin Zabielski, prezes zarządu Zamet.

W ofercie są trzy modele ścinacza zielonek Zamet

– W ofercie mamy trzy modele przyczep samozbierających Zamet z kosiarką rotacyjną, potocznie zwanych ścinaczem zielonek, o ładowności 3,5, 5 oraz 8 ton, z czego ten ostatni na osi tandemowej. Szerokość kosiarki we wszystkich modelach to 1,85 m. Największy model pokazywany na wystawie przeznaczony jest dla gospodarstw z obsadą około 100 sztuk bydła mlecznego – kontynuuje Zabielski.

Dzięki zastosowaniu w ścinaczu nagarniacza łańcuchowego, w czasie zbierania nie następuje mechaniczne uszkodzenie zbieranej zielonki i dzięki temu po rozładunku zachowuje ona świeżość.

– Do zasilania ścinacza potrzebujemy jedną parę złączy hydraulicznych. Pierwsza sekcja widocznego tutaj rozdzielacza (zdjęcie powyżej) to rozkładanie/składanie dyszla w pozycję roboczą/transportową, druga kosiarka rotacyjna góra/dół, trzecia uruchamianie napędzanego hydraulicznie przenośnika podłogowego do wyładunku i czwarta sekcja to hydraulicznie otwieranie tylnej ściany – w tym największym modelu w standardzie, w dwóch mniejszych wyposażenie opcjonalne – wyjaśnia prezes zarządu Zamet.

Co ciekawe, ścinacz zielonek Zamet w wersji zagęszczonego nagarniacza jest używany do zbioru ziół i zielonych części warzyw.

Ile kosztuje ścinacz zielonek Zamet?

– Maszyna wystawowa, czyli ta największa kosztuje 93 tys. zł netto w komplecie z szerokokątnym wałkiem przekaźnika – kończy Marcin Zabielski.

Największy model ścinacza zielonek Zamet T635/3 ma wspomnianą już ładowność 8 ton, pojemność skrzyni 24m3, ciężar 3160 kg, ogumienie w rozmiarze 19/45-17, a do pracy potrzebuje ciągnika o mocy min. 82 KM (60 kW).

Dopiszmy jeszcze, że kosiarki w ścinaczach Zamet produkowane są przez firmę Talex, z którą kooperacja trwa już od 15 lat.