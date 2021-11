Servo T 6000 - nowy pług Pöttingera

Pomimo widocznych tendencji na rynku maszyn rolniczych, pług w nowoczesnych gospodarstwach wciąż ma duże znaczenie. Dlatego też Pöttinger skonstruował nową generację pługów półzawieszanych Servo T 6000.

Jak twierdzi producent, nowa maszyna jest rezultatem wieloletniego doświadczenia w konstruowaniu pługów oraz intensywnych badań. Rama główna i zabezpieczenie przeciw przeciążeniom Nova zostały gruntowanie przekonstruowane i stanowią podstawę niezawodnego działania.

Pöttinger Servo T 6000

Nowe półzawieszane pługi są oferowane w wersjach standard i Plus (6 do 9 skib), jak również w wersjach Nova i Plus Nova (6 do 8 skib).

Pługi Nova i Plus Nova są wyposażone w hydrauliczne zabezpieczenie przeciw kamieniom z regulowaną siłą wyzwalania do 2,2 t, które chroni pług przed uszkodzeniami i zapewnia orkę bez przestojów. Nowy typoszereg jest oferowany z rozstawem korpusów 120 cm i wysokością ramy 80 cm lub w opcji 90 cm.

W trosce o dużą wydajność

System Traction Control zapewnia w pługach Servo T 6000 aktywne przenoszenia ciężaru z pługa na ciągnik. Dzięki temu tylne koła ciągnika są obciążane dodatkowym ciężarem do 1,1 t, przy jednoczesnym, optymalnym dopasowaniu pługa do warunków ukształtowania pola.

Jak zaznacza producent, dzięki temu poślizg ciągnika jest minimalizowany i zużycie paliwa spada do 3,5 l na hektar. Dodatkowo nie dochodzi do zacierania gleby przez tylne koła i gleba jest chroniona.

Co więcej, takie rozwiązanie techniczne eliminuje konieczność dodatkowego dociążania tylnej osi.

Użytkownicy pługów Servo T 6000 docenią również fakt, iż maszyny te mają zredukowaną ilość, dobrze dostępnych punktów smarnych, co jest szczególnie ważne przy codziennej jego eksploatacji.

Dodatkowo wszystkie czubki lemieszy są standardowo w jakości Durastar. To wydłuża czas eksploatacji i podnosi opłacalność.

Centrum regulacji Servomatic

Konieczne ustawienia na nowym półzawieszanych pługu przeprowadza się w prosty i intuicyjny sposób. Głębokość robocza jest regulowana przez założenie klipsów na półzawieszanym kole.

Szerokość cięcia pierwszej skiby przestawia się przy pomocy śruby rzymskiej, która znajduje się na stabilizatorze - lub opcjonalnie hydraulicznie. W przypadku pługów Plus i Plus Nova, szerokość robocza za dopłatą może być hydraulicznie dopasowywana do warunków glebowych, lub do wydajności ciągnika.

Siłę wyzwalania zabezpieczenia przeciw kamieniom Nova, można wygodnie zmieniać przy pomocy sterownika z kabiny ciągnika - siła wyzwalania wynosi maksymalnie 2,2 t.