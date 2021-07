Serwis i regulacje hedera - o tych czynnościach trzeba pamiętać

Stan kosy, docisk nożyków, wysokość podajnika ślimakowo-palcowego i palców nagarniacza, kalibracje... przed wyruszeniem w pole kombajnem należy koniecznie sprawdzić stan hedera.

Sprawnie działający zespół żniwny ma ogromny wpływ na jakość i wydajność pracy kombajnu, więc przygotowując go do pracy w nowym sezonie, należy pamiętać o jego drobiazgowym przeglądzie. Przegląd i przygotowanie hederu do żniw będzie zależny oczywiście od typu kombajnu oraz jego zespołu żniwnego. Jednak w pierwszej kolejności trzeba zwrócić uwagę na jego stan zewnętrzny.

Jak przygotować heder do żniw? Zacznijmy od sprawdzenia kosy fot. archiwum

Jak przygotować heder do żniw? Co radzą specjaliści?

Kosa

- Stan kosy ma istotne znaczenie dla precyzji cięcia, dlatego tak ważne jest sprawdzenie szczelin pomiędzy kosą a dociskami i palcami osłony kosy. Czynność ta jest szczególnie wymagana po wymianie palców, nożyków lub całej kosy. Nacisk elementów prowadzących i docisków na kosę powoduje zwiększenie obciążeń układu napędu kosy oraz wzrost temperatury wskutek tarcia - mówi Artur Bednarczuk, specjalista ds. kombajnów zbożowych New Holland.

- Zbyt duże szczeliny z kolei mogą utrudniać cięcie i utrudniać przepływ materiału, nawet jeśli mamy bardzo ostrą kosę. Regulacji szczelin między kosą a palcami i dociskami dokonać można poprzez zastosowanie odpowiednią ilość podkładek dystansowych lub regulację śrub dociskowych, zależnie od typu hedera. Szczelina między dolną powierzchnią ostrza kosy a palcem powinna wynosić 0,5-1 mm. Trzeba pamiętać także, że wymiany oleju w przekładni napędowej kosy dokonuje się co 600 godzin lub raz w roku - dodaje.

Andrzej Kulczyński specjalista Claas Polska radzi:

- W przygotowaniu do żniw zawsze warto sprawdzić stan przyrządu. Ważne jest wiele rzeczy, np. czujniki od poziomowania, przeniesienie napędu, przekładnie, osłony. Zaleca się na przykład co roku przeprowadzić podstawowe kalibracje przyrządu żniwnego. Stan techniczny wspomnianych czujników ma tutaj również duże znaczenie. Oczywiście wszystkie elementy powinny być sprawne, ponieważ to gwarantuje nam prawidłową pracę na polu. Stan nożyków jest dość łatwo ocenić. Jeżeli nożyk jest uszkodzony, to należy go wymienić. Jeżeli kosa jest w złym stanie technicznym (np. spawana, wytarta), wówczas wymiana pozwoli na dłuższą pracę. Po wymianie kosy bardzo ważny jest jej odpowiedni luz. Trzeba na to zwrócić uwagę. Kosa nie może chodzić za ciężko, ale również nie powinna mieć zbyt dużego luzu.

Podajnik ślimakowo-palcowy

W zależności od zbieranej uprawy należy prawidłowo wyregulować podajnik ślimakowo-palcowy.

- Odległość spiral podajnika od poszycia dolnego hedera powinna wynosić dla zbóż 12-15 mm. Kolejną rzeczą jest prawidłowy stan palców podajnika. Powinny być proste, a odległość ich końców od dolnego poszycia hedera powinna wynosić przy zbiorze zbóż od 8 do 12 mm. Regulacji wysokości podajnika ślimakowo-palcowego oraz wysunięcia palców dokonujemy poprzez zmianę położenia tych mechanizmów na bokach kadłuba zespołu żniwnego - radzi Artur Bednarczuk.

Specjalista New Holland kontynuuje: - Aby zapobiec owijaniu się materiału wokół podajnika ślimakowo-palcowego, należy wyregulować szczeliny listew zgarniających - dolnych i górnych. Odległość od krawędzi spirali podajnika dolnych listew zgarniających powinna wynosić 3-7 mm. Górne ustawiamy możliwie najbliżej spirali podajnika, ale tak, by nie występowało ocieranie.

Nagarniacz - na co zwrócić uwagę?

- Również nagarniacz powinien być odpowiednio wyregulowany. Odległość palców nagarniacza od listwy nożowej, przy całkowicie wsuniętych siłownikach, powinna wynosić 8-15 mm dla hederów High Capacity oraz 42-48 mm w przypadku hederów Varifeed. Regulacji wysokości nagarniacza dokonać można wkręcając lub wykręcając tłoczyska siłowników podnoszenia tego podzespołu - mówi Artur Bednarczuk.

- Po podniesieniu hedera przez kombajn, należy zwrócić również uwagę, aby dźwignia mechanizmu blokującego była dociągnięta z lekkim napięciem. Jeśli pomiędzy tulejami w przenośniku pochyłym a hakami dźwigni blokującej będzie luz, może on powodować problemy z położeniem hedera na łożu przenośnika pochyłego, szczególnie podczas koszeniu tuż przy gruncie lub pracy w trybie kompensacji, kiedy to heder pozostaje w stałym kontakcie z gruntem - kończy specjalista New Holland.

Andrzej Kulczyński z Claas dodaje: - Wskazane jest, jak wspomniałem, powtórzenie kalibracji. Powinno się również sprawdzić stan osłon (szczególnie w starszych hederach z napędem mechanicznym), ponieważ uszkodzone, powyginane mogą powodować nawijanie, blokowanie materiału. Trzeba także sprawdzić, czy są wszystkie palce nagarniacza oraz ich stan techniczny. Również wymagane jest sprawdzenie siłowników nagarniacza oraz mechanizmu kąta przestawiania palców.

Sprawdzić codziennie

Sprawdzenie stopnia zużycia pasów napędowych, łańcuchów czy stanu węży hydraulicznych i ich ewentualnych przecieków powinno się odbywać codziennie przed każdym koszeniem. Napięcie łańcuchów oraz pasów napędowych należy wykonać zgodnie z odpowiednimi wskaźnikami przy napinaczach.

Smarowanie elementów wykonujemy zgodnie z zaleceniami zawartymi w instrukcji obsługi kombajnu, gdzie punkty smarowania i czas uzupełniania środka są jasno zaznaczone. Także na samym hederze umieszczone są naklejki określające częstotliwość smarowania poszczególnych smarowniczek (co 10, 50, 100, 200 lub 300 godzin).

Jak widać, przygotowanie hederu do żniw nie kończy się przed żniwami. Ważne są codzienne, bieżące przeglądy, które pozwolą uniknąć przykrych i kosztownych awarii.