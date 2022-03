SESAM 2 od John Deere

Kilka dni temu firma John Deere opublikowała na swoim kanale youtubowym film, na którym prezentuje ciągnik elektryczny zasilany z akumulatorów. Obecnie projekt ten noszący nazwę SESAM 2 jest testowany na polach.





Pierwsza wersja ciągnika napędzanego z akumulatora została zaprezentowana w roku 2016 i wzbudziła duże zainteresowanie. Jej oficjalna prezentacja miała miejsce podczas targów SIMA 2017 i na tej wystawie koncepcja ta została wyróżniona przez jury tych targów. O rozwiązaniach zastosowanych w tej maszynie możecie przeczytać poniżej.

Rozwiązanie to zostało nazwane przez John Deere SESAM (Sustainable Energy Supply for Agricultural Machines) co w wolnym tłumaczeniu można przetłumaczyć na "zrównoważone zaopatrzenie w energię dla maszyn rolniczych".

Kilka dni temu ten amerykański producent ciągników zaprezentował drugą wersję ciągnika w pełni napędzanego elektrycznie, którą nazwał SESAM 2. Firma dokonała znaczących zmian w swoim projekcie.

SESAM 2 na jednym ładowaniu może przepracować do 10 godzin. Fot. John Deere

Prototyp maszyny powstał w ramach projektu Gricon 2, który za cel obrał sobie zredukowanie emisji maszyn rolniczych do zera. Ciągnik został zbudowany prawdopodobnie na ramie ciągnika John Deere 6R. Na całej jej długości zostały zabudowane akumulatory. Ich moc sięga 1000 kWh, przy pracy z maszynami połowę mocy akumulatorów można przeznaczyć do ich napędzania.

Twórcy prototypu szacują, że akumulatory tej mocy pozwolą na pracę do 10 godzin, przy obciążeniu silnika w 80 proc. Całość wygląda masywnie i pod filmem pojawiły się informacje, że waga ciągnika wynosi 18 t, warto jednak podkreślić, że jest to informacja niepotwierdzona.

Kabina może być zawieszona na przednim TUZ ciągnika, łączy się ona z pojazdem bezprzewodowo. Fot. John Deere

Bardzo ciekawie zostało rozwiązane sterowanie pojazdem. Może on bowiem pracować w trzech trybach. W pełni autonomicznym, kiedy to maszyna porusza się zupełnie samodzielnie pojedynczo lub w grupach. Zdalnie, wtedy sterujemy maszyną z bezprzewodowego pilota, ten tryb przydaje się np. przy manewrowaniu w obrębie podwórka.

Istnieje też możliwość pracy SESAM 2 jak klasycznym ciągnikiem, wtedy z przodu maszyny jest umieszczana klasyczna kabina, w której może usiąść operator. Kabina łączy się bezprzewodowo z ciągnikiem ale w każdej chwili ( nawet na polu można ją odłączyć) i potraktować jak centrum dowodzenia z którego można zarządzać jednym lub wieloma pojazdami SESAM 2.